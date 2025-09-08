본문 바로가기
양주시 장흥면, 장흥 테마기행 'Part2. 아트파크 페스티벌' 서덜 장흥축제 개최

이종구기자

입력2025.09.08 18:23

경기 양주시 장흥면은 지난 6일 양주시립 장욱진미술관 조각공원에서 장흥 테마기행 'Part2. 아트파크 페스티벌'의 일환으로 '서덜 장흥축제'를 개최했다고 8일 밝혔다.

강수현 양주시장이 지난 6일 양주시립 장욱진미술관 조각공원에서 장흥 테마기행 'Part2. 아트파크 페스티벌'의 일환으로 열린 '서덜 장흥축제'에서 인사말을 하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 지난 6일 양주시립 장욱진미술관 조각공원에서 장흥 테마기행 'Part2. 아트파크 페스티벌'의 일환으로 열린 '서덜 장흥축제'에서 인사말을 하고 있다. 양주시 제공

장흥 테마기행은 일영4리 마을공동체가 2025년도 주민참여예산 공모를 통해 예산을 확보해 기획한 행사로, 장흥면 일영리 일대 관광자원을 알리고 지역 상권을 활성화하기 위해 마련됐다.


이번 축제는 지난 8월 열린 'Part1. 낭만극장'에 이어 두 번째로 추진됐으며, 버스킹 공연, 체험 프로그램, 먹거리 부스 등 다채로운 프로그램을 운영해 많은 주민들에게 즐길 거리를 제공했다.

나태인 장흥면장은 "궂은 날씨에도 함께해 주신 주민들과 마을공동체 위원분들께 감사드린다"며 "이번 축제를 통해 옛 일영리 지명인 '서덜'을 추억하고, 장흥 관광지를 널리 알릴 수 있는 기회가 됐다"고 말했다.


강수현 양주시장은 축사에서 "여름에서 가을로 넘어가는 계절에 장흥의 자연과 문화를 함께 즐기는 축제가 되길 바란다"며 "앞으로도 장흥면 문화·관광자원 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
