[포토] 간담회장 들어서는 이찬진 금융감독원장-서유석 금융투자협회장

이찬진 금융감독원장(오른쪽)과 서유석 금융투자협회장이 8일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '금융감독원장-금융투자회사 CEO 간담회'에 참석하기 위해 간담회장으로 들어서고 있다.







