본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, 외국인 노동자 임금체불 실태조사·지원 방안 마련 지시

임철영기자

입력2025.09.05 11:40

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 대통령이 5일 외국인 노동자에 대한 부당대우나 임금체불 사례 등을 보고하고 이를 막기 위한 지원책을 마련하라고 지시했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "이 대통령은 이날 오전 수석급 회의에서 한국에 머무는 외국인 노동자에 대한 부당 대우나 임금체불 사례 등에 대해 실태조사와 체계적 보고를 지시했다"고 말했다.


이어 강 대변인은 "(이 대통령은) 통상국가에서 문화국가로 변모한 대한민국의 국가 위상에 걸맞게 한국에 머무는 외국인이 부당한 대우를 받아선 안 된다고 했다"면서 "이에 대해 지원 대책이 마련돼야 하고, 그 방안을 마련해 제출하라고 지시했다"고 말했다.

외국인 노동자에 대한 부당대우와 관련한 언급이 재차 나오게 된 배경에 대해 강 대변인은 "(이 대통령은) 어제 몽골 대통령과 통화하는 중에 자국민에 대해 특별한 신경 써주신 것에 대한 사의 표명하면서 우리가 수혜를 입던 국가가 아니라 기여하고 공여하는 국가 됐다는 자각 들었다고 했다"면서 "몽골 정상에게 감사 인사들은 만큼 체불임금 얘기하다가 국내 노동자뿐만 아니라 외국인 노동자까지 챙겨봐야 한다고 했다"고 답변했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기