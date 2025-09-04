금호타이어, 광주공장 화재사고 피해 보상 속도 낸다

50여일 만에 합의율 '73.9%'

금호타이어(대표이사 정일택) 광주공장 화재사고 주민피해 보상이 시작 50여일 만에 합의율73.9%를 보이면서 속도를 내고 있다.

4일 금호타이어에 따르면 지난 3일 기준 보상 안내를 받은 4,387건 중 3,244건이 합의가 완료돼 전체 합의율은 73.9%를 기록했다.

금호타이어 광주공장 복지동 1층에 마련된 접수처에서 시민들이 보상 접수를 하는 모습. 금호타이어 제공

세부적으로 살펴보면 대인 피해는 3,862건 중 2,954건(합의율 76.5%)이 합의했으며, 대물 피해는 525건이 통지돼 290건(합의율 55.2%)이 합의에 이르렀다.

금호타이어는 지난 5월 17일 광주공장 화재 사고가 발생하자 인근 주민들의 불편과 피해를 통감하고 빠른 일상 회복을 위해 피해보상 절차를 진행했다.

화재 사고 발생 이틀 후인 5월 19일~6월 10일 광산구청과 함께 피해 접수를 실시한 결과, 총 2만199건이 접수됐다. 이들을 대상으로 보상 접수를 실시, 최종 8,372건이 접수됐으며 이중 시급성을 고려해 대인 피해 5,371건에 대한 우선 심사를 진행했다.

보상 절차가 늦어질 수 있다고 판단한 금호타이어는 피해 회복 시급성을 고려해 회사 자체적으로 우선 보상을 결정했다. 심사가 완료된 건에 대해서 지난달 10일부터 유선 및 서면으로 합의를 시작, 합의가 완료된 건은 같은 달 25일부터 순차적으로 보상금을 지급하고 있다.

아울러 민원 응대 체계도 정상적으로 가동 중이다. 문의 유형별 전담 대응을 통해 서류 보완 안내, 심사 결과 통지, 합의 절차 안내 등을 신속하게 처리함으로써 주민들의 불편을 최소화하고 있다.

금호타이어 관계자는 "피해 보상에 필요한 서류가 일부 미비한 건에 대해서는 지속적으로 안내하고 있으나, 회신율이 낮아 신속한 처리에 어려움이 있다"며 "그럼에도 불구하고 주민들의 빠른 일상 회복을 최우선 가치로 삼아 최대한 신속하고 원활한 보상이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





