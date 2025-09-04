볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

트윈 모터·사륜구동 조합

시속 100km까지 3.7초

판매 가격 5516만원

볼보자동차코리아는 순수 전기 크로스컨트리 'EX30'을 출시한다고 4일 밝혔다.

1997년 세계 시장에 첫선을 보인 크로스컨트리는 볼보자동차가 구축한 독창적인 영역의 라인업으로, 스웨덴의 혹독한 겨울과 거친 지형에서도 탁월한 성능과 운전자가 기대하는 편안함을 제공할 수 있도록 개발됐다.

EX30은 5인승 SUV에 높은 지상고와 견고하고 독특한 외관 디테일, 사륜구동(AWD) 시스템을 더했다. 출발부터 100km/h까지 불과 3.7초만에 도달하는 강력한 성능의 트윈모터를 조합했다.

블랙 쉴드 디자인의 전면부와 트렁크 리드로 독창적인 분위기를 연출했으며, 프론트 쉴드에는 스웨덴 북극 아비스코에 위치한 케브네카이세 산맥의 지형도와 경도, 위도 좌표를 새겨 넣은 것이 특징이다. 외관 색상은 북유럽 자연에서 영감을 받은 네 가지 색상(베이퍼 그레이, 클라우드 블루, 크리스탈 화이트, 오닉스 블랙) 중 선택할 수 있다.

또 스칸디나비아 숲의 소나무와 전나무 잎에서 영감을 받은 '파인 룸' 테마의 인테리어 디자인을 적용했다. 울과 재활용 폴리에스터를 사용한 울 블렌드, 소나무 오일로 만든 바이오 소재 노르디코 등 천연 소재를 사용해 현대적이면서 아늑한 분위기를 연출한다.

EX30은 5:5의 무게 배분과 66kWh 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 두 개의 모터, 사륜구동(AWD) 시스템을 결합한 트윈 모터 퍼포먼스 단일 트림으로 출시된다. 최대 428마력의 모터 출력과 55.4kg.m의 최대 토크를 갖췄으며, 3가지 모드를 지원하는 원 페달 드라이브도 가능하다.

1회 충전 주행가능거리는 복합 기준 329km(산자부 기준)이며, 최대 153kW의 급속(DC) 충전을 통해 10~80%까지 약 28 분 만에 충전할 수 있다.

볼보의 최첨단 안전 기술인 '안전 공간 기술'도 기본으로 제공된다. 5개의 레이더와 5개의 카메라, 12개의 초음파 센서가 운전자와 탑승객을 포함해 도로 위 다른 이들까지 보호한다.

판매가격은 5516만원으로, 글로벌 주요 국가 대비 약 3500만원 이상 저렴하다. 또 ▲5년 또는 10만km 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▲8년·16만km 고전압 배터리 보증 ▲15년 무상 무선 업데이트(OTA) 지원 ▲디지털 서비스 패키지 5년 이용권 등 다양한 혜택을 기본으로 제공한다.





