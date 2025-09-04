본문 바로가기
대통령실

'산재와의 전쟁'…정부, 근로감독·산업안전 인력 500명 추가 선발

임철영기자

입력2025.09.04 09:47

수정2025.09.04 09:54

국가직 7급 시험 추가 시행…내년도 고용노동부 배치

정부가 산업재해 예방 강화 등을 목적으로 근로감독과 산업안전 분야 인력을 추가 선발한다.

4일 인사혁신처는 고용노동부의 근로감독 및 산업안전 분야 인력 충원 요청에 따라 국가공무원 7급 공개채용시험을 추가 시행하고 과학기술· 행정직군 총 500명을 선발한다고 밝혔다. 각 산업에 특화된 근로감독 및 산업재해 예방 강화를 목적으로, 이번에는 과학기술직군은 300명, 행정직군은 200명 선발한다.


원서접수는 오는 15일부터 19일까지 5일간 진행되고, 1차 공직적격성평가(PSAT)는 11월 15일, 2차 필기시험은 2026년 1월 중, 3차 면접시험은 3월 초에 실시된다. 구체적인 직렬별 선발 예정 인원, 시험과목 및 시험 일정 등은 오는 10일 사이버국가고시센터에 공고된다.

합격자는 내년 4월부터 고용노동부에 배치된 후, 전문교육을 받고 현장에 투입된다. 최동석 인사처장은 "추가 공개채용시험은 안전한 일터를 위한 근로감독 및 산업안전 분야의 핵심 인력을 선발하려는 취지"라며 "많은 수험생이 관심을 갖고 응시할 수 있도록 적극 지원해 나갈 것"이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
