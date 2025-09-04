트럼프 "폴란드서 미군 철수 없다…다른 나라들은 생각 중"

전세계 미군 재배치 계획 재확인

도널드 트럼프 미국 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국인 폴란드에 주둔한 미군을 철수·감축할 계획이 없지만 다른 나라의 경우 그것을 고려하고 있다고 밝혔다.

카롤 나브로츠키 폴란드 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관에서 열린 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과의 회담에서 '미군이 폴란드에 남느냐'는 질문에 "그렇다"고 답했다.

트럼프 대통령은 "폴란드가 원하면 더 많은 군인을 두겠다"며 "폴란드는 오랫동안 더 많은 미군을 원했다"고 했다. 이어 "미군은 폴란드에 남을 것이다. 우리는 폴란드와 정말 많이 동조하고 있다"고 말했다. 그는 "우리는 매우 특별한 관계"라며 "우리는 폴란드에서 군인을 없앤다는(remove) 생각조차 한 적이 결코 없다. 우리는 다른 나라들에 대해서는 이를 생각하고 있다"고 밝혔다.

현재 트럼프 행정부는 변화하는 안보 환경에 맞춰 전 세계 미군 배치를 조정하는 방안을 검토하고 있는데, 그 기조를 재확인한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령이 언급한 'remove'라는 단어는 무엇을 없애거나 한 장소에서 빼내 다른 장소로 옮긴다는 사전적 의미가 있다. 따라서 그가 다른 나라에 대해 미군의 완전한 철수 또는 감축과 그에 따른 병력의 재배치를 고려하고 있을 가능성이 제기된다.

이에 따라 미군 2만8500명 안팎이 주둔 중인 한국 입장에서는 향후 상황을 주시해야 할 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 지난달 25일 이재명 대통령과의 회담에서 주한미군 감축을 고려하냐는 질문에 "그걸 지금 말하고 싶지는 않다. 우리는 친구이기 때문"이라고 답했다. 그러면서 주한미군이 사용하는 기지가 위치한 부지의 소유권을 갖고 싶다는 입장을 밝혔다. 그가 이날 폴란드에 대해 원하면 더 많은 미군을 주둔하겠다면서 적극적인 주둔 의사를 밝힌 것과는 대비된다.

현재 폴란드에는 약 1만명의 미군이 주둔하고 있다. 미국은 버락 오바마 전 행정부 당시 러시아가 2014년 크림반도를 강제 병합하자 폴란드에 미군을 배치했으며, 이후 조 바이든 전 행정부는 러시아가 2022년 우크라이나를 침공한 이후 폴란드에 미군을 증강했다. 폴란드 내 미군을 추가로 증강하는 것은 트럼프 대통령이 러시아에 대해 쓸 수 있는 또 하나의 압박 카드가 될 수 있을 것으로 보인다.

나브로츠키 대통령은 폴란드가 나토의 다른 유럽 국가와 달리 "무임 승차하지 않는다"면서 국방비를 국내총생산(GDP)의 4.7%로 늘렸으며 나토의 5% 목표도 달성하겠다고 했다. 나토는 폴란드가 지난해 GDP의 4.12%를 국방비로 쓴 것으로 추산했는데 이는 나토 회원국 중 가장 높다. 폴란드는 올해 4.7%를 목표로 하고 있다. 트럼프 대통령은 "폴란드는 나토 회원국으로서 내야 하는 돈보다 더 많이 낸 2개 국가 중 하나"라며 "그건 매우 좋은 일이었다"고 말했다.

이날 회담 후 나브로츠키 대통령은 트럼프 대통령이 폴란드의 안보를 강력히 보장했으며 폴란드 주둔 미군을 늘리는 문제를 논의했다고 밝혔다. 그는 "우리가 폴란드 내 미군 숫자를 늘리는 데 성공할 것이라 확신하지만 우리는 그 절차를 막 시작했다"고 말했다. 또 트럼프 대통령이 2026년 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 자신을 초청했다고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



