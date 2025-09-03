창녕 출신, 하나이엔씨 권준안 사장 …고향사랑기부금 500만원 기탁

"멀리 있어도, 고향에 힘이

되길 바라는 마음으로"

경남 창녕군은 3일 계성면 출신 권준안 하나이엔씨 사장이 고향사랑기부금 500만원을 기탁했다고 밝혔다.

창녕군 계성면 출신인 권 사장은 부산광역시청 건설본부장과 부산교통공사 건설본부장을 역임했으며, 현재 재부산창녕향우회 부회장으로 활동하고 있다.

계성면 출신 권준안 사장 500만 원 고향사랑기부. 창녕군 제공

권 사장은"고향에 늘 관심과 애정을 가져왔다"며 "이번 기부가 지역 발전에 작은 보탬이 되기를 바란다"고 소감을 전했다.

성낙인 군수는 "고향을 기억하며 따뜻한 마음을 전해주신 권준안 사장님께 깊이 감사드린다"며 "기부금은 지역사회 발전과 주민 복지 증진을 위해 소중히 활용하겠다"고 말했다.

한편, 하나이엔씨는 김해에 본사를 둔 중견 기업으로, 설계용역 엔지니어링 분야에서 다양한 프로젝트를 수행하며 지역 산업 발전에 기여하고 있다. 창업 이래 기술력과 신뢰를 바탕으로 성장해 왔으며, 사회공헌 활동에도 적극적으로 나서고 있다.





