경제
한은, '알기 쉬운 위조지폐 확인법' 앱 전면 개편

김혜민기자

입력2025.09.03 12:00

고령층 위해 큰 글씨 기능 추가하고
영문버전도 업데이트
금융기관 직원·경찰 위한 사용자 설정도

한국은행은 고령층과 외국인도 위조지폐를 쉽게 확인할 수 있도록 '알기 쉬운 위조지폐 확인법' 앱을 전면 개편했다고 3일 밝혔다.

한은, '알기 쉬운 위조지폐 확인법' 앱 전면 개편
이 앱은 한은이 국립과학수사연구원과 공동 개발해 2016년 12월부터 운영하고 있다.


한은은 이번 개편을 통해 '위조지폐 식별요령'을 ▲편리한 위폐 확인법 ▲권종별 위조방지장치 ▲위조지폐 사례 등 3개의 하위 카테고리로 나눠 직관적인 화면과 세부 설명을 추가했다.

또한 '관련 영상'과 'FAQ'를 신규 메뉴로 추가해 다양한 여건에서 즉시 참고해 대응할 수 있도록 자주 묻는 질문과 답을 정리하는 한편, 한은이 직접 소개하는 은행권 위조방지장치 및 위조지폐에 대한 영상을 제공한다.


아울러 외국인들을 위해 영문 버전도 국문 버전 수준으로 상세히 업데이트했고, 고령층 등을 위해 큰 글씨 기능도 추가했다. 업무 중 위조지폐를 발견할 가능성이 높은 금융기관 직원과 경찰을 위한 사용자 선택도 신설했다. 사용자를 금융기관 및 경찰로 설정하면 위조지폐 발견 시 행동 요령에서는 각 실무자가 알아야 할 사항이 제시되고, 권종별 위조방지 장치에서는 금융기관에서 전문 장비로 위폐를 확인할 수 있는 설명이 추가 제공된다.


한은 관계자는 "이번 개편으로 일반 국민뿐 아니라 외국인, 금융기관 직원과 경찰까지 누구나 스마트폰으로 위조지폐 관련 정보를 손쉽게 확인할 수 있게 됐다"며 "앞으로 위조지폐 유통 방지와 위조지폐로 인한 피해 예방에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
