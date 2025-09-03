동해시, '제4회 송정막걸리 축제' 5~6일 동해역 광장서 개최

초대가수 박하나·박세영·명희·김선영 등 참여 다채로운 공연

강원도 동해시 송정동의 대표 지역 축제인 '제4회 송정막걸리 축제'가 오는 5일부터 6일까지 2일간 동해역 광장 일원에서 열린다. 이번 축제는 송정막걸리축제추진위원회(위원장 김창열)가 주관한다.

동해시 송정동의 대표 지역 축제인 '제4회 송정막걸리 축제'가 오는 5일부터 6일까지 2일간 동해역 광장 일원에서 열린다. 사진은 제3회 송정막걸리 축제 모습. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 2023년 제3회 송정막걸리축제가 성황리에 개최된 이후 2년 만에 열리는 이번 축제는 더욱 풍성한 프로그램과 볼거리로 시민과 관광객을 맞이할 예정이다.

축제 첫날인 5일에는 식전공연을 시작으로 해군 제1함대 군악대와 캄보밴드 공연, 동해시민합창단의 '막걸리송', 그리고 탈북 1호 가수 전향진, 초대가수 홍선장, 홍혜리 등의 무대가 마련된다.

둘째 날에는 지역 동아리 공연과 전통무용, 초대가수 박하나, 박세영, 명희, 김선영 등이 참여하는 다채로운 공연이 이어지며, 90년대 나이트 믹스 댄스타임, MC와 함께하는 오행시 짓기, 젓가락 장단 콘테스트 등 관객이 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램도 준비돼 있다.

또한 축제 현장에는 지역 특산주인 송정막걸리를 비롯해 다양한 주전부리를 맛볼 수 있는 먹거리 마당, 지역 기관과 함께하는 홍보·체험 마당, 추억의 물품을 감상할 수 있는 전시 마당, 가족 단위 방문객을 위한 이벤트·놀이 마당 등 다채로운 즐길 거리가 마련된다.

심현수 송정동장은 "이번 축제를 통해 '송정'이라는 지역 고유의 이야기와 문화를 담은 다양한 볼거리를 선보이고, 지역공동체 활성화와 도시 재생의 기반을 마련할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 살기 좋은 송정동을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>