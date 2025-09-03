식중독 줄었다지만… 서울시, 학교급식소 일제 위생 점검

교육청과 473개 학교급식소 대상

조리장 위생관리·식재료 보관기준

서울시가 시내 학교 급식소를 대상으로 일제 위생 점검에 나선다. 식중독 환자는 줄고 있으나 무더위가 꺾이는 가을, 위생관리 소홀로 인한 식중독 발생 우려를 사전 차단하기 위해서다.

3일 서울시는 서울시교육청과 합동으로 학교 급식소 473곳에 대한 위생 점검을 실시한다고 밝혔다.

위생 점검은 오는 11일까지 시 교육청, 25개 자치구, 11개 교육지원청, 소비자 식품위생감시원이 참여하는 민관 합동 방식으로 진행한다. 점검 대상은 봄 개학 철 점검을 마친 학교를 제외한 초등학교(254개소), 중학교(131개소), 고등학교(88개소) 등 총 473개소다. 시는 상반기에 780개소를 대상으로 점검을 완료했으며, 식품위생법 위반사항이 적발된 곳은 없었다.

점검반은 총 80여명, 25개반으로 구성된다. 주요 점검 사항은 조리장 위생과 청결, 종사자 건강 진단, 손 씻기 등 개인위생, 식재료 소비기한, 보관 기준 등 위생관리 기준 준수 여부다.

식재료와 조리식품을 수거(50건)해 서울시보건환경연구원에 의뢰해 살모넬라, 클로스트리디움 퍼프린젠스, 노로바이러스 등 식중독균 검출 여부에 대한 검사도 병행한다. 식품위생법 위반 사항 적발 시 같은 법 시행령 제67조에 따라 1000만원 이하의 과태료가 부과된다.

시는 위반사항은 신속히 개선토록 조치해 급식 현장에서 발생할 수 있는 위험 요소를 차단한다는 방침이다. 실제로 지난해 한 초등학교에서 조리실 내 소비기한 경과 제품을 보관해 적발됐다. 점검과 개선 조치가 이뤄지며 식중독 사고로 이어지지는 않았다.

한편 지난해 식중독 환자 발생 횟수와 환자 수는 전년대비 감소했으나 위생에 영향을 받는 살모넬라 식중독은 증가하고 있는 것으로 나타났다. 지난해 식중독 건수는 265건, 환자 수는 7624명으로 전년대비 각각 26%, 13% 감소했다. 지난해 식중독은 폭염, 장마가 있는 7~9월에 전체 건수의 39%, 환자 수 50%가 발생했고, 2월을 제외하면 매월 10건 이상 발생했다. 주요 원인병원체는 살모넬라가 58건(32%)으로 가장 많았고 노로바이러스 37건(20%), 병원성대장균 24건(13%)으로 나타났다. 살모넬라 식중독 66%는 음식점에서 발생했으며 노로바이러스 식중독 35%, 병원성대장균 식중독 50%는 집단급식소에서 발생했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



