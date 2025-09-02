추경호 "국민 앞에 떳떳…계엄 해제 표결 불참 권유 안해"

"與, 거짓 선동으로 국힘을 내란 정당으로 몰기 위해 정치공작"

조지연, 국방장관 통화에 "지역 숙원사업 문제…억측말라"

국민의힘 추경호 의원이 12·3 비상계엄 관련 내란 의혹 등을 수사하는 조은석 특별검사팀의 압수수색에 대해 "국민 앞에 떳떳하기에 법과 원칙 앞에 숨길 것도 피할 것도 없다"고 2일 밝혔다.

계엄 사태 당시 원내대표였던 추 의원은 이날 페이스북에 "거짓 선동으로 국민의힘을 내란 정당으로 몰아가려는 더불어민주당의 정치 공작에 결코 굴복하지 않을 것"이라고 했다. 그는 특검이 수사 중인 '계엄 해제 표결 방해 의혹'에 대해 "국민의힘을 겨냥한 근거 없는 정치 공세에 불과하다"며 "국민의힘 의원 누구에게도 계엄 해제 표결 불참을 권유한 적이 없다"고 말했다.

추 의원은 "계엄 당일 대통령과 당사에서 통화한 후 표결 방해 의혹과 반대로 의원총회 장소를 당사에서 국회로 변경하고 동료의원들과 국회로 이동했다"며 "국회의장이 본회의 개최를 최종 통보했을 때 의원들이 국회로 들어올 수 있도록 조치해 달라고 요청했다"고 말했다. 이어 "국회의 '비상계엄 해제 요구 결의안' 의결 직후에는 신속한 계엄 해제 조처를 할 것을 정부에 촉구했다"며 "앞으로도 있는 사실 그대로 당당히 임할 것"이라고 강조했다.

한편 특검으로부터 이날 자신의 의원회관 사무실을 압수수색 당한 국민의힘 조지연 의원은 계엄 당일 김용현 전 국방부 장관과 통화한 데 대해 "의원실에서 약 37초간 이뤄진 것"이라며 "지역 숙원사업인 '자인부대' 이전 관련 면담을 취소한 데 대해 양해를 구한 것이 전부"라고 했다. 이어 "먼저 전화를 걸었으나 연결되지 않았고, 이후 장관으로부터 온 전화를 수신한 것"이라며 "무분별한 억측을 삼가기를 당부한다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>