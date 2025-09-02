본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

이억원 "새마을금고 등 상호금융 감독 강화할것"

이창환기자

입력2025.09.02 15:44

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

이억원 금융위원장 후보자가 새마을금고와 농협, 축협 등 상호금융권에 대한 금융감독을 강화하겠다고 밝혔다.


이 후보자는 2일 국회 인사청문회에서 이정문 더불어민주당 의원이 최근 새마을금고 등 상호금융권에서 금융사고가 반복적으로 발생하는 원인을 묻는 질문에 이같이 답했다.

이 의원은 "새마을금고 등 상호금융은 금융당국의 감독 권한이 없어서 검사의 한계가 있다"며 "상호금융에 대한 감독도 금융당국으로 일원화해야 한다"고 지적했다.


이에 대해 이 후보자는 "감독 측면만 보면 (상호금융권의 감독 일원화) 필요성은 굉장히 크다고 본다"며 "다만 관계부처와 협의가 필요한 만큼 향후 논의해 보겠다"고 말했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기