이억원 "새마을금고 등 상호금융 감독 강화할것"

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장 후보자가 새마을금고와 농협, 축협 등 상호금융권에 대한 금융감독을 강화하겠다고 밝혔다.

이 후보자는 2일 국회 인사청문회에서 이정문 더불어민주당 의원이 최근 새마을금고 등 상호금융권에서 금융사고가 반복적으로 발생하는 원인을 묻는 질문에 이같이 답했다.

이 의원은 "새마을금고 등 상호금융은 금융당국의 감독 권한이 없어서 검사의 한계가 있다"며 "상호금융에 대한 감독도 금융당국으로 일원화해야 한다"고 지적했다.

이에 대해 이 후보자는 "감독 측면만 보면 (상호금융권의 감독 일원화) 필요성은 굉장히 크다고 본다"며 "다만 관계부처와 협의가 필요한 만큼 향후 논의해 보겠다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>