해체기로 금융위 놓고 정무위 여야 '신경전'

이창환기자

입력2025.09.02 13:23

여당 "금융위 해체 여부 아직 결정 안돼"

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 관계자와 대화하고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

금융위원회 해체 등 금융감독당국 조직개편안을 두고 여야가 공방을 벌였다.


2일 오전 이억원 금융위원장 후보자에 대한 국회 정무위원회 인사청문회에서 여야는 전일 당정협의회에서 금융위원회를 해체하기로 결정하고 오는 25일 국회 본회의에서 관련 정부조직법 개편안을 처리한다는 보도를 두고 신경전을 벌였다.

강민국 국민의힘 의원은 "어제 대통령실과 민주당 정무위원들이 금융감독체계 개편안에 대한 당정 협의를 했다는데 협의의 주요 내용이 금융위 해체, 정책기능의 기재부 이관 등"이라며 "정부와 민주당의 명백한 입장을 밝혀달라"고 주장했다.


같은 당 이양수 의원도 "민주당이 금융위 해체안 등을 포함한 정부조직법 개편안을 오는 25일 국회 본회의에서 처리한다는 보도가 있었다"며 "오늘 청문회를 하면 임명까지 10∼15일 정도 걸릴 텐데, 열흘 근무시키려고 청문회를 하는 건가"라며 청문회 일정 연기를 요구했다.


민주당은 언론에 나온 금융당국 조직개편안이 확정안은 아니라면서 청문회를 예정대로 진행해야 한다고 맞섰다.

강준현 더불어민주당 의원은 "어제 당정 간담회를 한 건 사실"이라면서도 "결정 단계는 아니며 25일 (법안 처리) 하겠다는 말을 안 했다"고 반박했다. 같은 당 박범계 의원은 "일부 언론에서 말하는 해체론은 근거가 없다"며 "야당 위원들의 동의를 받지 않는 금융위 개편은 가능하지 않다"고 강조했다.


국민의힘 소속인 윤한홍 정무위원장은 "우리가 옥신각신하기보다는 용산(대통령실)의 뜻을 한 번 더 확인하는 게 좋을 것 같다"며 오전 한때 정회를 선언했다. 이후 여야 합의를 통해 청문회가 재개됐다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

