체구 작은 '저지종 젖소' 별도 사육밀도 적용…"사육농가 확대·신규 진입 촉진 취지"

'축산법 시행령·시행규칙' 공포·시행

유가공품 생산에 적합한 젖소품종인 저지종 특성에 맞는 사육밀도 기준이 신설된다. 저지종의 체구는 홀스타인종의 70% 수준으로 이번 사육밀도 신설에 따라 더 많은 두수를 사육할 수 있게 됐다.

농림축산식품부는 유가공품 수요 확대 등 축산업의 환경 변화를 반영하고, 가설건축물 등 노후화된 축사에서 현대화된 시설로 개선할 수 있도록 유도하기 위한 '축산법 시행령·시행규칙' 개정안이 2일자로 공포·시행된다고 밝혔다.

현재 젖소의 사육밀도 기준은 홀스타인종만을 기준으로 규정하고 있다. 이 탓에 체구가 작은 저지종 젖소(홀스타인종 몸통 부피의 70% 수준)의 경우에도 같은 기준에 따라 사육밀도를 산정함에 따라 많은 두수를 사육하기에 어려움이 있었다. 이에 유지방·유단백 함량이 높아 고품질 유가공품 생산에 적합한 저지종의 보급 확대를 위해 저지종의 체형을 반영한 별도 사육밀도 기준을 마련했다. 농식품부는 기존 저지종 사육 농가의 규모 확대와 신규 농가의 진입이 촉진될 것으로 기대하고 있다.

한우·육우 사육업 등록 농가의 사육밀도 산정 기준도 합리화했다. 현행 규정은 어미소와 함께 사육하는 3개월령 이하 소는 사육밀도 산정에서 제외하고 있지만, 실제 거래는 8개월령 소에 집중돼 협소한 시설(50㎡ 이하)을 보유한 한우·육우 사육업 등록 농가의 경우 3개월령 초과 시 사육밀도 초과로 인한 과태료 부담의 문제가 있었다. 이를 반영해 한우·육우 사육업 등록 농가에 대해 실제 출하 구조에 맞게 8개월령 이하 소까지 사육밀도 산정에서 제외하도록 개선해 소규모 농가의 경영 안정을 지원한다.

방역 친화적인 닭·오리 사육시설인 '고상식 사육시설'에 대한 설치 기준도 마련했다. 고상식 시설은 가축의 분뇨와 생활공간이 분리되고 깔짚(케이지 바닥재)을 사용하지 않아 사람·장비의 출입을 최소화해 방역 효과가 높은 시설이다. 하지만 현행 규정에는 고상식 시설 설치 기준이 없어 보급·확산에 어려움이 있었다. 이에 고상식 시설의 세부 설치 기준을 규정해 조류인플루엔자(AI) 등 가축 전염병 예방에 효과적이고 현대화된 사육시설로 개선하기 위한 기반을 마련했다.

오리 농가의 이동통로와 깔짚보관시설 설치 기준도 합리화했다. 오리 사육 중 병아리를 각기 다른 축사로 이동하는 분동과 깔짚 교체 과정에서 AI 바이러스 노출 방지를 위해 2022년 시행령을 개정해 종오리·오리사육업 허가 기준에 이동통로, 깔짚보관시설 설치 의무를 부여했다. 분동이 필요하지 않은 경우에도 반드시 이동통로 등을 설치하도록 규정함에 따라 불필요한 규제를 완화하기 위해 실제 분동을 하는 농가에만 적용하도록 개선하고 깔짚보관시설의 경우에도 내부에 벽으로 구분된 보관 공간이 있을 경우 설치 의무를 면제했다.

종돈 능력검정 기준 체중은 90㎏에서 105㎏으로 변경했다. 유전적 능력이 우수한 종축을 선발하고 개량을 촉진하기 위해 종돈의 경우 35㎏부터 90㎏ 도달 시까지의 도달일과 1일 체중 증가량 등의 능력검정을 실시했으나 능력검정 종료 시점이 시장 출하 체중 증가를 반영하지 못한다는 지적이 있었다.

종돈의 능력 검정기준을 시장출하체중과 근접하게 105㎏으로 변경함에 따라 정액 등 처리업 허가기준 중 종돈 능력기준도 105㎏으로 재설정했다. 농식품부는 종돈의 유전적 형질을 보다 정확히 평가하고 비육돈의 품질 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.

가축개량기관의 인력 자격요건은 완화했다. 가축개량기관으로 지정받기 위해서는 축산산업기사 자격을 취득한 후 육종·유전 분야에서 2년 이상의 경력을 가진 사람을 요구했으나 '자격 취득 이후 경력 기준'이 청년 인재의 진입 장벽으로 작용할 우려가 있었다. 이에 진입 장벽을 완화하고 가축개량 분야 인력 수급을 원활히 할 수 있도록 자격 취득 이전의 경력도 인정하도록 개선했다.

안용덕 농식품부 축산정책관은 "이번 축산법 시행령·시행규칙 개정은 축산업의 축종 다변화와 소비패턴 변화 등의 현실을 반영한 규제 합리화 조치로 농가의 경영 부담을 줄이고 지속 가능한 축산 기반을 마련하는 데 기여할 것"이라며 "앞으로도 현장의 의견을 지속 반영해 축산업 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>