퍼시스그룹, 임직원과 함께하는 하반기 헌혈 캠페인

"사회적 책임 적극 실천할 것"

퍼시스그룹은 서울 송파구 본사에서 '2025년 하반기 헌혈 캠페인'을 진행했다고 2일 밝혔다.

퍼시스그룹은 생명 나눔 문화 확산과 사회적 책임 실천을 위해 매년 상·하반기 두 차례 정기 헌혈 캠페인을 진행하고 있다. 올 하반기 캠페인 역시 '작은 실천이 누군가에게는 큰 희망이 될 수 있다'는 메시지 아래 임직원들의 자발적인 참여로 나눔의 가치를 이어갔다.

퍼시스그룹은 1일 서울 송파구 본사에서 '2025년 하반기 헌혈 캠페인'을 진행했다.

이번 캠페인은 서울 본사와 연구소를 시작으로 전 사업장에서 순차적으로 이어진다. 특히 퍼시스그룹의 기부금으로 2023년 12월 제작된 헌혈 버스를 활용해 운영된다. 이 버스는 임직원뿐만 아니라 지역사회 주민도 이용할 수 있어 지역 내 생명 나눔 문화 확산에 기여하고 있다.

퍼시스그룹 관계자는 "임직원들의 따뜻한 참여가 모여 누군가의 삶에 새로운 희망이 되기를 바란다"며 "앞으로도 정기적인 헌혈 캠페인과 다양한 사회공헌 활동을 통해 사회적 책임을 적극적으로 실천하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



