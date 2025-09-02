"尹, 너무 충격적" 주장에 "국익 위한 행위냐" 반박…'구치소 CCTV' 열람 논란

與 법사위, 尹 수감 특혜 여부 확인

"알 권리와 관음증 혼동하면 안 돼"

국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당·조국혁신당 의원들이 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 당시 상황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 열람한 가운데 여야 간 공방이 거세지고 있다.

2일 서영교 민주당 의원은 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 해당 영상을 두고 "너무 충격적이었고 놀랐다"고 말했다. 그는 "대한민국의 검사가 피의자인 재소자에게 출석을 요구하는데, 이를 거부할 수 있느냐. 대한민국에 그런 사람은 없다고 본다"며 "조폭이나 양아치들이 이런 수법을 쓰다가 교도관에게 끌려 나오는 경우는 있었다"고 했다.

서 의원은 또 "윤 전 대통령이 영장집행을 위해 소환을 요구하는 특검에게 '가라', '필요 없다', '나는 갈 이유가 없다' 이런 식으로 반말을 섞어서 했다"며 "또 특검 앞에서 벌러덩 누워버린 뒤, 이후에는 탈의를 한 채 이불 덮고 누워서 쳐다보지도 않았다"고 했다. 이어 "일부러 특검이 오는 거 알고 탈의한 것"이라고 주장했다.

윤석열 전 대통령이 지난 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 마치고 나오고 있다. 사진공동취재단

반면 신지호 전 국민의힘 전략기획부총장은 KBS1 라디오 '전격시사'를 통해 "이 사안을 가지고 이슈를 키우려고 하는 것을 이해하지 못하겠다"며 "국회의원은 국가 이익을 우선시해야 하는데, 이런 게 국익을 위한 행위인가. 국익뿐만 아니라 국격을 추락시키는 것"이라고 했다. 이어 "'알 권리'라고 하는데, 알 권리와 관음증을 혼동하면 안 된다"며 "국민들이 이런 모습을 꼭 보고 싶겠는가"라고 지적했다.

그는 "민주당 의원들이 전체 영상 가운데 특정 장면을 어떻게 부각하는지는 전체 영상을 보지 않은 사람들은 모르는 것 아닌가"라며 "민주당 의원들이 이른바 '언론플레이'를 하는 것 같다. 좋은 일은 아니다"고 지적했다.

한편 국회 법사위 소속 민주당·혁신당 의원들과 민주당 3대특검 종합대응특위 위원들은 전날 오전 서울구치소를 찾아 윤 전 대통령이 수감 중 특혜를 제공받았는지 여부를 확인했다. 특히 윤 전 대통령이 지난달 특검팀의 체포 영장 집행 시도 당시, 수의를 벗은 채 속옷 차림으로 저항한 정황을 CCTV 등 영상 기록 열람을 통해 점검했다. 현재 윤 전 대통령은 미결 수용자 신분으로 구치소에서 생활 중이다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



