현대차, 소형 EV 콘셉트카 '콘셉트 쓰리' 공개

우수연기자

입력2025.09.02 13:25

독일 IAA서 '콘셉트 쓰리' 세계 최초 공개

현대차 소형 EV 콘셉트카 '콘셉트 쓰리(Concept THREE)' 티저 이미지. 현대차 제공

현대자동차가 2일 소형 전기(EV) 콘셉트카 '콘셉트 쓰리(Concept THREE)'의 티저 이미지를 공개했다.


티저 이미지는 현대차가 소형 EV를 새롭게 해석해 디자인한 '에어로 해치(Aero Hatch)' 형상의 측면부다.

콘셉트 쓰리는 현대차의 신규 외장 디자인 언어 '아트 오브 스틸(Art of Steel)'이 반영됐다. 대담하면서도 역동적인 자세를 갖췄으며 강철 소재 특유의 강인함과 유연함을 담아낸 차체 표면과 정밀하게 그려진 캐릭터 라인이 돋보인다.


현대차 는 오는 9일부터 14일까지 독일 뮌헨에서 열리는 'IAA 모빌리티 2025'에 4년 만에 참가해 콘셉트 쓰리를 세계 최초로 공개할 예정이다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
