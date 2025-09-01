본문 바로가기
[인사] 서울여자대학교

▲대외협력실장 이혜원(문헌정보학과 교수) ▲학보사주간 김수연(국어국문학과 교수)




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

