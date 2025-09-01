▲의전총괄담당관 정치원 ▲북핵정책과장 김상일
[인사]외교부
2025년 09월 01일(월)
▲의전총괄담당관 정치원 ▲북핵정책과장 김상일
