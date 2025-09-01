[포토] 예금상품 가입한 권대영 금융위 부위원장

예금보호한도 1억원 시행 첫 날인 1일 서울 중구 하나은행 본점을 방문한 권대영 금융위원회 부위원장이 예금상품에 가입하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>