광주교통공사, '청렴 문화 실천' 캠페인

광주교통공사(사장 조익문)는 지난달 29일 서구 상무역에서 도시철도 이용객을 대상으로 청렴 실천 문화 확산을 위한 홍보 캠페인을 펼쳤다고 1일 밝혔다.

이날 캠페인에서는 '청렴은 나와 우리 모두의 약속'이라는 주제로 ▲시민 대상 '청렴 N행시 짓기', '청렴 한마디 작성' 현장 이벤트 ▲반부패 관련 법률 홍보 ▲청렴 멋글씨(캘리그래피) 공모전 수상작 전시 등 지역민 청렴 인식 제고를 위한 다양한 프로그램을 진행했다.

공사는 시민들이 직접 작성한 청렴 메시지와 멋글씨를 오는 10일까지 서구 마륵동 공사 본사 1층 로비에 전시함으로써 참여와 공감에 기반한 청렴 문화 확산에 앞장설 계획이다.

조익문 사장은 "청렴은 시민과의 약속이자 공기업으로서의 사명이다"며 "앞으로도 지역민의 신뢰를 받는 모범적 공직문화 실천을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





