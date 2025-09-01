BC카드, 우리카드와 AI 워킹그룹 출범

비즈니스 모델발굴…"우리카드 리스크최소화 지원"

BC카드는 우리카드와 상호 협력 및 시너지 강화를 위한 '워킹그룹'을 출범했다고 1일 밝혔다.

양사는 실용적이고 상호 보완적인 파트너십을 구축하기 위해 협의체를 만들었다.

우리카드는 40여년간 BC카드에 위임해온 프로세싱 업무를 자사가 직접 운영하는 체제로 전환했다. 이를 통해 시스템 독립과 디지털 역량 내재화를 본격화하고 있다.

워킹그룹은 독자 프로세싱 전환 지원, 상품·서비스 협업, 인공지능(AI)·디지털 신사업 협력 등을 주요 과제로 선정해 논의 중이다.

특히 AI 기반 신사업에 대한 협력을 강화함과 동시에 미래 지향적 협업 체계를 공고히 하고 있다.

BC카드는 46개 고객사의 프로세싱 업무를 수행하며 축적한 경험과 노하우를 바탕으로 이번 워킹그룹을 통해 새로운 비즈니스 모델을 발굴하고 공동 성장을 추구할 계획이다.

김호정 BC카드 상무는 "우리카드의 내실 있는 경쟁력 확보를 위해 양사의 협업과 신뢰는 더욱 중요하다"면서 "워킹그룹은 동반 성장을 위한 든든한 기반이 될 것"이라고 말했다.

이기수 우리카드 경영기획본부장은 "BC카드와의 협력을 통해 독자카드 내재화를 가속화하고 다양한 공동 비즈니스 모델을 만들 것으로 기대한다"며 "워킹그룹이 실질적 시너지를 창출하는 계기가 될 것"이라고 했다.





