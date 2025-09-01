"살아있다는 건, 참 아슬아슬하게 아름다운 일"…교보생명 '광화문글판' 새단장

최승자 시인의 시 '20년 후에, 지(芝)에게'에서 발췌

희망 잃지않고 서로 응원하며 살아가자는 응원 메시지 담아

"이상하지, 살아있다는 건, 참 아슬아슬하게 아름다운 일이란다."

교보생명이 가을을 맞아 광화문글판을 새로 단장했다고 1일 밝혔다.

이번 광화문글판 가을편은 최승자 시인의 시 '20년 후에, 지(芝)에게'에서 가져왔다. 최 시인은 1979년 '문학과 지성'으로 등단했다. 시집 '이 시대의 사랑', '즐거운 일기', '기억의 집' 등으로 대중적인 사랑을 받았다. 시대에 맞서 여성의 목소리를 내는 등 한 시대를 풍미한 시인 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 시집 '쓸쓸해서 머나먼'으로 제18회 대산문학상과 제5회 지리산문학상을 받았다. 시집 '빈 배처럼 텅 비어'로 제27회 편운문학상을 수상했다.

1일 서울 종로구 광화문 교보생명빌딩에 '광화문글판 가을편'이 걸려 있다. 교보생명 AD 원본보기 아이콘

이번 문안은 삶이 고단하고 지치더라도 하루하루 성실하게 살아가다 보면 아름다운 결실을 맺게 된다는 의미를 담았다. 희망을 잃지 않고 서로 응원하며 살아가자는 응원의 메시지도 전한다.

광화문글판 가을편은 대학생 디자인 공모전 대상 수상작으로 만들어져 더 큰 의미가 있다. 이번 공모전엔 474개의 작품이 출품돼 열띤 경쟁을 벌였다.

교보생명은 대학교수와 디자이너 등의 공정한 심사를 거쳐 대상·우수상·장려상 등 총 7점을 수상작으로 선정했다.

대상 수상자인 조혜준(한국교원대·20)씨는 곡선 그래프를 모티브 삼아 삶을 상징적으로 표현했다. 오르내리는 곡선 위에서 각자의 방식으로 삶을 살아가는 생명체의 모습을 그렸다. 균형과 불안 사이를 아슬아슬 오가며 꿋꿋이 견뎌내는 존재의 아름다움을 보여주고자 했다. 조씨는 "누군가의 하루에 작은 힘이 되고 싶은 마음에 공모전에 참여했다"며 "직접 디자인한 작품이 내걸리게 돼 뜻깊다"고 소감을 전했다.

광화문글판은 1991년부터 30년 넘게 희망과 사랑의 메시지를 전해오고 있다. 이번 가을편은 오는 11월 말까지 광화문 교보생명빌딩과 강남 교보타워 등에 걸린다. 광화문글판 홈페이지에서도 만날 수 있다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>