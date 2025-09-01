한동훈 "장동혁 당선 축하…상식과 민심에 맞게 당 이끌어달라"

한동훈, 한때 '친한' 장동혁에 축하 메시지

장동혁, 尹 탄핵 반대하며 한동훈과 갈라서

'한동훈vs전한길' 질문에 전한길 택하기도

한동훈 전 국민의힘 대표가 한때 자신의 측근이었던 장동혁 신임 대표에게 당선 축하 인사를 건넸다. 한 전 대표는 30일 자신의 유튜브 채널에서 "국민의힘 전당대회가 있었다. 장동혁 신임 대표를 비롯해서 당선된 분들께 축하를 드린다"며 "분투하셨지만 아쉽게 낙선한 분들께도 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

한 전 대표는 "당을 상식과 민심에 맞게 이끌어달라는 부탁의 말씀을 드리고 싶다"며 지지자들에게 "많은 일이 있었고 많은 일을 겪으시면서 마음 상하신 적도 있겠지만, 다들 힘내서 앞으로 갔으면 좋겠다"고 말했다. 지난 26일 장 대표가 선출된 후 나흘 만에 장 대표 이름을 언급하며 축하 메시지를 낸 것이다.

장 대표는 한때 친한계(친한동훈계) 핵심 인물로 꼽혔다. 그는 한동훈 비상대책위원장 시절 사무총장으로, 한동훈 대표 시절 수석최고위원으로 활동한 바 있다. 그러다 지난해 12·3 비상계엄 이후 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 장 대표가 탄핵에 반대하는 입장을 고수하면서 두 사람 관계가 급격하게 틀어졌다.

결정적으로 지난해 12월 14일 국회 본회의에서 윤 전 대통령의 탄핵소추안이 가결된 뒤 한동훈 당시 대표를 향한 당내 분열이 심화했었다. 한 전 대표는 비공개 의원총회에서 직무를 계속 수행하겠다는 의사를 밝혔으나, 장동혁 당시 최고위원은 사퇴하기로 결정하면서 한 전 대표 체제를 붕괴시키는 단초가 됐다.

지난달 23일 당 대표 선거 TV 토론에서도 한 전 대표에 대한 후보자 간 입장차가 명확히 드러났다. 당시 진행자가 '재·보궐 선거 후보로 한 전 대표와 전한길 씨 중 누구를 공천하겠냐'고 묻자 장 대표는 전 씨를 택했다. 반면 경쟁자인 김문수 후보는 "한 전 대표는 우리 당 대표를 했을 뿐 아니라 아직까지 장래가 있기 때문에 당을 필승으로 이끌 수 있는 곳에 적절하게 공천하는 것이 맞다. 모두 훌륭한 분이지만, 한 전 대표는 우리 당 자산 중 한 사람"이라며 한 전 대표를 택했다. 한 전 대표는 장 대표를 겨냥해 "최악은 막아야 한다"는 메시지를 내며 김 후보를 간접 지원하기도 했다.





