내년 모태펀드 예산 2배 확대…'벤처투자 불씨' 살릴까

설립이후 최대 1조9997억

2030년 벤처투자 40조 목표

매년 27% 가량 고성장 필요

IPO 등 회수시장 풀려야

정부가 내년도 모태펀드 출자 규모를 두 배 이상 확대하기로 했다. 글로벌 경기 불확실성과 투자 위축 국면 속에서 사상 최대 예산을 편성해 벤처투자 선순환을 만들어내겠다는 구상이다. 업계에서는 막힌 회수시장이 어떻게 풀리느냐에 따라 정책 효과가 갈릴 것으로 보고 있다.

1일 기획재정부가 발표한 2026년 예산안에 따르면 정부는 내년도 모태펀드 출자 규모를 올해(9896억원)보다 두 배 이상 늘어난 1조9997억원으로 결정했다. 이는 2009년 모태펀드 설립 이후 최대 규모다.

국내 벤처투자 시장은 최근 5년간 급등과 조정을 동시에 겪었다. 2020년 8조1000억원에서 2021년 15조9000억원으로 급증하며 정점을 찍은 뒤 2022년 12조4000억원, 2023년 10조9000억원으로 축소됐다. 지난해에는 11조9000억원으로 소폭 반등했지만, 올해 상반기 5조7000억원을 기록하며 연간 규모는 예년과 비슷한 12조원 안팎에 머물 것으로 전망된다. 코로나19 유동성 확대로 벤처 붐이 일었지만 이후 글로벌 금리 인상과 기업공개(IPO) 부진 등 외부 변수로 투자 환경이 얼어붙었다.

이재명 정부는 2030년까지 연간 40조원 규모의 벤처투자 달성을 목표로 하고 있다. 현재 12조원대에서 40조원에 도달하려면 향후 5년간 매년 27%가량의 고성장이 필요하다. 과거 벤처 붐 시기의 가파른 증가세를 재현해야 한다는 의미다. 한 벤처 업계 관계자는 "벤처투자 시장 규모가 커져야 초기 스타트업 등 모험 자본에 과감하게 투자할 수 있게 된다"며 "모태펀드 규모 확대로 투자 활기는 살아날 것으로 보인다"고 말했다.

모태펀드는 벤처투자 시장의 마중물 역할을 해왔다. 정부가 직접 출자해 펀드를 조성하면 민간 자금이 연쇄적으로 따라붙는 구조다. 지난해 1조원 출자로 총 10조6000억원 규모 펀드가 결성됐다. 올해 상반기 펀드 결성액 6조2000억원 가운데 84%가 민간 자금이었다. 연기금·공제회 출자는 전년 대비 130% 늘었다. 정부가 돈을 쓰면 민간 자금을 여러 배 끌어내는 효과가 확인된 셈이다.

정부는 자금 공급 저변을 넓히기 위한 제도 개선도 속도를 내고 있다. 전문 개인투자자 등록 요건은 최근 3년간 1억원 투자에서 5000만원으로 완화했고 민간 벤처 모펀드 최소 결성 규모도 1000억원에서 500억원으로 낮아졌다. 여기에 벤처투자조합의 '5년 내 매각 의무' 폐지, 인수합병(M&A) 펀드 투자 의무 산정 시 대출금 포함, BDC(기업성장투자기구) 제도 도입 등 각종 규제 완화가 병행되면서 개인과 일반 투자자도 벤처 투자에 참여할 수 있는 여건이 마련되고 있다.

문제는 출구다. 국내 벤처스타트업의 가장 일반적인 회수 방법인 IPO 시장은 여전히 위축돼 있다. 지난해 코스닥 신규 상장은 128곳, 공모금액은 2조4000억원으로, 2021년(132곳·3조5800억원)에 비해 약 30% 줄었다. 회수 시장의 핵심축 중 하나인 인수합병(M&A) 시장도 찬바람이 분다. 올 1분기 스타트업자금 회수 수단 중 M&A 비중은 지난해 42.7%에서 38.0%로 줄었다. 경기 침체 우려 속 대기업 등 잠재적 인수 주체들이 보수적으로 움직이면서 거래가 위축된 것이다.

회수 시장이 막히면 모태펀드 결성 규모가 늘어나더라도 투자금이 다음 투자로 이어지지 못한다는 것이 업계의 시각이다. 한 벤처캐피털(VC) 업계 관계자는 "펀드 결성 속도는 빨라져도 투자금 회수가 지연되면 간극이 벌어질 수 있다"며 "세제 지원 등 후속 대책이 병행돼야 한다"고 말했다. 또 다른 VC 관계자는 "지금 가장 큰 문제는 후기 스타트업의 투자금 회수가 더디다는 것"이라며 "모태펀드 확대도 좋지만 회수 생태계를 위한 대책이 필요하다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



