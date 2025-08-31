본문 바로가기
산불 끄는 소방관에 "신분증 달라"…美 이민자 단속 논란

최승우기자

입력2025.08.31 15:03

시계아이콘00분 49초 소요
산불 진압 현장서 신분증 확인 후 2명 체포
“위험 가중된다”…소방관·정치권서 강한 반발

미국 서부 대형 산불 진화 현장에서 소방관들이 이민세관단속국(ICE) 직원들로부터 신분증 검사를 받고 일부가 체포되는 사건이 발생했다. 화재와 싸우는 긴급 상황에서조차 이민 단속을 실시해 안전을 위협했다는 비판이 거세다.


30일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등은 지난 27일 워싱턴주 올림픽 국립공원 베어 걸치 지역에서 산불을 진화하던 소방관들이 갑작스럽게 들이닥친 ICE 요원들로부터 신분증 제시를 요구받았다고 보도했다.

이 지역의 산불은 7월 6일 처음 발생해 두 달 가까이 이어지고 있으며, 약 9000에이커(1100만평)로 확산했다. 그러나 30일 기준 진화율은 13%에 불과하다. 당시 소방관들은 도로 정리와 장비 배치, 장작 제거 준비 작업을 하던 중이었다.


연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

ICE는 현장에서 소방관 44명을 불러 세워 신분증을 확인했고, 이 가운데 2명을 체포했다. 체포된 인원은 산림청이 민간 업체와 계약을 맺고 투입한 계약직 소방관이었다. ICE는 이 중 한 명이 이미 추방 명령을 받은 상태였다고 밝혔다.


현장의 상황은 다른 소방관들이 휴대전화로 촬영했으며 일부 영상은 사회관계망서비스(SNS)에 게시돼 빠르게 확산했다. 이에 소방관들과 정치권에서는 강한 반발이 터져 나왔다.

전 미국 산림청장 데일 보즈워스는 "소방관은 위험하고 힘든 일을 하는 사람들로, 그들의 임무는 화재 진압에 집중하는 것"이라며 "현장에서 이런 방해가 발생하면 위험이 가중된다"고 비판했다.


워싱턴주 민주당 소속 에밀리 랜달 주 하원의원은 "체포된 소방관 두 명이 타코마 ICE 구금시설에 수감돼 있다"며 "직접 면담을 시도했지만 허용되지 않았다"고 전했다.


국토안보부는 단속 사실을 인정하면서도 "소방 활동에 직접적인 지장은 없었다"고 주장했다. 그러나 WP는 "연방기관 인력 감축과 기후 변화로 인한 산불 증가 탓에 민간 계약직 소방관 수요가 커지고 있는 상황에서 이번 단속이 진행된 것은 우려되는 부분"이라고 지적했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

