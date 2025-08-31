하나금융그룹, '제19기 스마트 홍보대사 해단식' 개최

국·내외 사회공헌활동 및 다양한 그룹 홍보활동을 통해 청년세대 소통 파트너 역할 수행

13년간 1060명의 스마트 홍보대사 배출

금융권을 선도하는 대학생 대외활동 자리매김



29일 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 '제19기 스마트(SMART) 홍보대사' 해단식에서 스마트 홍보대사들이 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹 AD 원본보기 아이콘

하나금융그룹은 29일 명동사옥에서 '제19기 스마트(SMART) 홍보대사 해단식'을 개최했다고 31일 밝혔다.

하나금융그룹 '스마트(SMART) 홍보대사'는 2012년부터 시작돼 이번 19기까지 누적 1060명의 대학생들이 활동을 수료한 금융그룹 최초의 대학생 홍보대사 제도다. 올해는 특히 역대 최고 경쟁률 33:1을 기록하며 금융권을 선도하는 대표 대외활동 프로그램으로 자리매김했다.

지난 7월 제19기 스마트 홍보대사로 선발된 49명의 대학생들은 2개월의 활동기간 동안 ▲그룹 주요 금융상품 분석 및 체험 ▲그룹 스포츠단 연계 홍보 기획 및 콘텐츠 제작 ▲그룹 봉사활동 연계 사회공헌활동 ▲신사업 기획 아이디어 제안 등 다방면의 활동 미션을 통해 그룹과 청년세대 사이의 연결고리 역할을 성공적으로 수행했다.

스마트 홍보대사들은 톡톡 튀는 대학생만의 시선으로 창의적인 아이디어를 발휘해 현업에서 큰 호응을 얻었다. '해외주식 전용 통장, 트래블로그 카드, 내집연금' 등 그룹 주요 금융상품 분석, '하나더넥스트, 하나더이지, 하나더소호' 등 그룹 브랜드 홍보, 금융 AI 활용방안, 스포츠 마케팅 등 다양한 아이디어와 신사업 기획안을 제안했다.

또한, 다양한 ESG·사회공헌 활동에 참여하며 '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'이라는 그룹의 미션 실천과 나눔 문화의 확산에 기여했다.

특히, 이번 19기 스마트 홍보대사들은 베트남 'Hana Happy Class' 봉사활동에 전원 참여해 낙후된 취약지역 학교 아동들을 위해 글로벌 나눔 실천에 앞장섰다. ▲열악한 교실환경 개보수 ▲미술, 음악, 전통 등 교육봉사 ▲K-POP 문화 교류 ▲교육용 PC 기부 및 설치 등 직접 기획한 진정성 있는 봉사활동 프로그램으로 글로벌 포용금융을 몸소 실천했다.

이날 해단식에 참석한 한 학생은 "하나금융그룹이 금융 성장을 넘어 사회적 책임을 실천하는 모습을 가까이 보면서 깊은 감명을 받았다"며 "이번 하나금융그룹 스마트 홍보대사활동을 통해 배운 책임감과 따뜻한 온기와 세상을 바꾸는 용기를 바탕으로 사회에 긍정적인 울림을 전하는 사람이 되겠다"고 소회를 밝혔다.

하나금융지주 ESG상생금융팀 관계자는 "올해 기록적인 폭염에도 불구하고 열정과 패기로 '제19기 스마트 홍보대사' 활동을 성료한 대학생들을 격려한다"며 "하나금융그룹 스마트 홍보대사의 활동은 미래세대의 주역으로 성장하는데 소중한 자양분이 될 것"이라고 홍보대사들에게 감사와 응원의 뜻을 전했다.

이날 해단식을 끝으로 공식 활동을 마무리한 제19기 스마트 홍보대사는 향후에도 온·오프라인을 통해 그룹의 다양한 소식을 전할 뿐만 아니라, 이전 기수들과 활발히 교류하며 그룹의 ESG 경영 활동에 지속적으로 참여할 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



