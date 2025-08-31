APEC 참석 각국 인사, 두산에너빌리티서 원자력 제작 역량 확인

美 에너지부 차관보 포함 잇단 방문

대형 원전·SMR 기자재 설비 시찰

글로벌 원전 협력·MOU 잇따라 체결

아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의 참석을 위해 방한한 각국 정부 인사들이 잇따라 두산에너빌리티를 방문해 원자력 제작 역량을 살펴봤다.

두산에너빌리티는 25일 미국 에너지부 토미 조이스 차관보 일행이 경남 창원 본사를 찾아 원자력 기자재 제작 현장을 둘러보고 정연인 부회장 등 경영진과 협력 방안을 논의했다고 31일 밝혔다. 방문단은 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 기자재 제작 설비를 직접 확인했다.

27일 두산에너빌리치 창원 본사를 방문한 말레이시아 파딜라 유소프(Fadillah Yusof) 부총리 겸 차관보(왼쪽 세번째)가 두산에너빌리티 양윤호 마케팅담당(왼쪽 두번째)과 기념촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티 제공 AD 원본보기 아이콘

이후에도 해외 정부 관계자들의 방문이 이어졌다. 27일에는 말레이시아 부총리 겸 에너지부 장관과 네덜란드 기후녹색성장부 차관, 28일에는 프랑스·잠비아·오스트리아 정부 인사, 29일에는 필리핀 에너지부 차관 일행이 창원 본사를 찾아 원자력과 에너지 사업 역량을 확인했다.

두산에너빌리티는 미국 원자력 시장에서 협력을 확대하고 있다. 25일(현지시간) 워싱턴DC에서 아마존·엑스-에너지·한국수력원자력과 SMR 협력 양해각서(MOU)를 체결했으며, 미국 에너지 개발사 페르미 아메리카와도 원전 및 SMR 협력에 합의했다. 현재 뉴스케일파워, 엑스-에너지, 테라파워 등 미국 주요 SMR 개발사와 협력해 기자재 공급을 추진 중이다.

두산에너빌리티 관계자는 "전 세계적으로 원자력 발전의 역할이 확대되면서 두산에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "높은 경쟁력을 지닌 제작 역량을 앞세워 미국 등 글로벌 시장에서 새로운 사업기회를 꾸준히 만들어가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>