1187회 로또 1등 '5·13·26·29·37·40'

이민지기자

입력2025.08.30 20:41

2등 보너스번호 '42'

로또복권 운영사 동행복권은 제1187회 로또복권 추첨에서 '5·13·26·29·37·40'가 1등 당첨 번호로 뽑혔다고 30일 밝혔다. 보너스 번호는 42이다.

1187회 로또 1등 '5·13·26·29·37·40'
이민지 기자 ming@asiae.co.kr
