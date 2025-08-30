2등 보너스번호 '42'
로또복권 운영사 동행복권은 제1187회 로또복권 추첨에서 '5·13·26·29·37·40'가 1등 당첨 번호로 뽑혔다고 30일 밝혔다. 보너스 번호는 42이다.
이민지 기자 ming@asiae.co.kr
"삼성꺼 왜 이래" 했다가 "우와 미쳤다!" 혀 내두...
1187회 로또 1등 '5·13·26·29·37·40'
2025년 08월 30일(토)
