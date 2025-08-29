'케데헌' 효과에 입이 '떡'…판매 1분40초만에 품절된 농심 협업 라면

케데헌 협업 스페셜 한정판 완판

2차 사전예약 판매 계획

농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 410,000 전일대비 2,500 등락률 -0.61% 거래량 30,401 전일가 412,500 2025.08.29 15:25 기준 관련기사 [특징주]농심, '케데헌' 협업 제품 출시에 5%대↑농심, 베트남 호치민 '신라면 분식' 개점 '케데헌' 열풍에 한국 검색량 사상 최고…K푸드·관광 기대감 전 종목 시세 보기 close 이 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'와 협업해 선보인 스페셜 한정판 제품이 1분 40초 만에 완판되며 인기를 실감했다.

29일 농심은 자사 농심몰에서 오전 10시부터 '케데헌' 협업 제품을 사전 예약 판매한 결과, 총 1000세트(6000개 제품)가 모두 품절됐다고 밝혔다.

농심-넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 스페셜 제품 3종 이미지. 농심 AD 원본보기 아이콘

이번 협업 제품은 케데헌 속에서 등장한 라면 디자인을 그대로 반영한 스페셜 제품이다. 작품이 인기를 끌자 농심몰의 주문 제작 서비스 '농꾸'에 소비자들의 디자인 의뢰가 이어져 만들어진 제품이다. 신라면 컵에 케이팝 데몬 헌터스 주인공인 ▲'루미'(RUMI) ▲'미라'(MIRA) ▲'조이'(ZOEY) 캐릭터를 입혀 각 2개씩 총 6입 세트로 구성됐다.

이번 조기 완판에 힘입어 농심은 2차 사전예약 판매를 진행할 계획이다.

농심 관계자는 "2차 판매에 이어 향후 추가 판매를 몇 차까지 진행할지는 아직 정해지지 않았으나, 넷플릭스와의 협의를 통해 구체적인 방향을 결정할 계획"이라고 말했다.

한편, 케데헌은 K팝을 중심으로 다양한 한국 문화를 사실적으로 묘사해 세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>