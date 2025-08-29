SK바이오사이언스, RSV 예방 항체주사 '베이포투스' 심포지엄 개최

RSV 인식 제고 및 대응 전략 공유

SK바이오사이언스가 지난 7월8일부터 약 2개월간 진행한 신규 도입된 예방 항체주사 '베이포투스(성분명 니르세비맙)'를 소개하는 심포지엄 전경.

이번 심포지엄에서는 RSV(호흡기세포융합바이러스)의 질병 부담과 베이포투스의 임상 근거, 진료 현장에서의 접종 전략을 주제로 강연과 토론이 이어졌다. 대구 지구촌소아청소년과의원 임근희 원장은 "실제 진료 현장에서의 RSV 예방 전략을 구체적으로 고민할 수 있는 의미 있는 자리였다"고 전했다.

RSV는 생후 2세 이하 영유아의 90% 이상이 감염을 경험하는 흔한 호흡기 바이러스 질환이다. 모세기관지염과 폐렴의 주요 원인이자 영유아 입원의 가장 큰 원인 중 하나다. 특히 신생아와 영아는 중증 하기도 감염으로 이어질 위험이 높지만, RSV에 대한 구체적인 치료제가 없어 예방이 최선의 대응책으로 꼽힌다.

이러한 배경 속에서 RSV 예방 항체주사 '베이포투스'가 지난해 식품의약품안전처 허가를 받고 올해 처음으로 국내에 도입됐다. 베이포투스는 생후 첫 RSV 계절을 맞은 모든 신생아와 영아에게 접종할 수 있으며, 중증 위험군 소아(24개월 이하)는 두 번째 계절에도 투여가 가능하다. 단 1회 접종만으로 최소 5개월 이상 RSV 계절 전반에 걸쳐 예방 효과가 지속되는 것이 특징이다.

임상 3상(MELODY 연구)에서 베이포투스를 접종한 영유아는 RSV로 인한 의학적 관리가 필요한 감염 발생 위험이 약 74.5% 줄었다. 위약군 대비 안전성에서도 유사한 수준을 보였다. 실제 미국 CDC 및 유럽 현장 데이터에서도 RSV 관련 입원 예방 효과가 80~90% 수준으로 확인되며 글로벌 차원에서 일관된 예방 효과가 입증됐다.

또한 지난 5월 대한소아청소년과학회 감염위원회는 베이포투스를 생후 첫 RSV 계절에 진입하는 모든 영아 및 고위험군 소아에게 접종을 권고하는 사용 권고안을 발표한 바 있다. 이번 권고는 국내 소아 감염 전문가 집단이 공식적으로 RSV 예방 항체주사의 필요성과 임상적 가치를 인정한 것으로, 실제 진료 현장에서의 활용 근거를 더욱 강화했다.

유수안 SK바이오사이언스 국내마케팅실장은 "베이포투스는 RSV로부터 신생아와 영유아를 보호할 수 있는 새로운 예방 패러다임을 제시하는 혁신적 옵션"이라며 "앞으로도 SK바이오사이언스는 의료현장에 꼭 필요한 질환 정보와 예방 솔루션을 제공하며 감염병 예방의 책임 있는 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다.





