남원시, 청년·신혼부부 임대주택 '피움 하우스' 개소

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.28 14:34

임대료 월 1만원…주거 공간 마련

전북 남원시가 28일 주요 내빈과 입주민 등 약 100여명이 참석한 가운데 '피움하우스'에서 개소식을 열었다.


시에 따르면 '남원피움하우스'는 빈 건물을 정비해 만든 청년·신혼부부 맞춤형 임대주택으로, 입주자 모집에 401세대가 신청해 36대 1의 경쟁률을 기록했다.

남원시가 28일 주요 내빈과 입주민 등 100여명이 참석한 가운데 '피움하우스'에서 개소식을 열었다. 남원시 제공

남원시가 28일 주요 내빈과 입주민 등 100여명이 참석한 가운데 '피움하우스'에서 개소식을 열었다. 남원시 제공

월 1만원의 저렴한 임대료와 생활 필수가전이 갖춰진 주거공간으로 청년과 신혼부부들로부터 뜨거운 호응을 얻었다.

개소식에 참석한 한 입주 청년은 "안정적인 주거공간이 마련돼 미래를 준비할 용기를 얻었다"며 "시민들은 청년들의 유입이 지역 사회에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"고 말했다.


시는 주거 제공에 그치지 않고, 지역 일자리·정착지원 정책과 연계해 청년들이 안정적으로 정착할 수 있도록 선순환하는 구조를 만들어 나간다는 계획이다.


최경식 시장은 "피움하우스는 청년들이 불확실한 시작 앞에서 주저하지 않고 도전할 수 있도록 안정된 쉼과 기회의 출발점이 될 것이다"며 "청년들의 '시작'이 '정착'으로 이어질 수 있도록 남원시가 끝까지 함께 하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
