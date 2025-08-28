본문 바로가기
현대차, AAM 새 리더십 찾는다…신재원 고문 위촉

우수연기자

입력2025.08.28 10:14

수정2025.08.28 10:41

숏뉴스
현대차그룹, 신재원 사장 고문으로 위촉
데이비드 로트블래트
수퍼널 임시 최고운영책임자(COO)로 선임

현대자동차그룹은 AAM(미래항공모빌리티) 사업 수장을 전격 교체하고 본격적인 사업화 준비에 돌입한다. 그동안 AAM 사업을 이끌어왔던 신재원 사장을 고문으로 위촉하고 새로운 리더십 물색에 나선다.


28일 현대차그룹은 신재원 현대차·기아 AAM 본부장 및 슈퍼널 최고경영자(CEO)를 고문에 위촉했다고 밝혔다.

현대차그룹은 신 사장이 미래 항공 교통 분야 기술개발 기반 구축을 완료했으며, 이제 이를 넘어 사업화를 위한 새로운 단계의 리더십이 필요한 시점이라고 판단해 이번 인사를 단행했다고 설명했다.


현대차 그룹은 1단계로 기체의 동력 시스템 및 구조 해석, 공력·소음, 제어 로직 등 기체의 기본 성능을 확보하는 데 주력해왔다. 이 같은 성과를 바탕으로 현대차그룹은 앞으로 사업 개발과 운영 등에 강점을 가진 새로운 리더십과 함께 본격적으로 사업화를 준비하는 2단계를 열어간다는 전략이다.


신재원 현대차·기아 고문. 현대차그룹 제공

신재원 현대차·기아 고문. 현대차그룹 제공

신 사장은 2019년 현대차그룹에 합류해 AAM 사업을 이끌었으며, 2021년부터 현대차그룹이 미국에 설립한 미래 항공 모빌리티 자회사, 슈퍼널의 최고경영자를 겸임해오고 있다.

신 사장은 이날 슈퍼널 직원들에게 보낸 사내 메일을 통해 현대차그룹의 AAM 사업이 새로운 국면으로 접어 들었으며, 이를 더 효과적으로 수행하기 위한 새로운 리더십이 필요하다고 밝혔다.


새로운 리더십 선임 전까지 슈퍼널은 현재 사업개발 담당인 데이비드 로트블래트를 임시 최고운영책임자(COO)로 선임해 운영할 계획이다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

