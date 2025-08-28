아이오닉 5, 美 추돌사고서 18개월 쌍둥이 지켜내 화제

현대자동차 아이오닉 5가 후방 추돌사고에서 18개월 쌍둥이를 지켜내 화제다.

28일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 222,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 220,000 2025.08.28 개장전(20분지연) 관련기사 현대차·기아, EV 화재 안전 정보 집대성 "안전성 강화"4배 투자금, 신용·미수대환, 대체거래소 지원… 활용 폭 넓힌 맞춤형 스탁론'수소 리더십' 현대차그룹, 청정에너지 장관 회의 참가 전 종목 시세 보기 close 에 따르면 '셰인 배럿(Shane Barrett)'이라는 이름으로 활동하는 이용자는 최근 본인이 직접 겪은 교통사고 경험을 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다. 픽업 트럭이 빠른 속도로 아이오닉 5를 덮쳤지만 차에 함께 탑승하고 있던 가족 모두 약간의 찰과상을 제외하고는 심각한 부상은 없었다고 전했다. 작성자는 게시글에서 "큰 사고를 당했는데 아이오닉 5는 내 가족, 특히 뒷좌석에 앉아있던 18개월 된 쌍둥이를 안전하게 지켜내며 제 역할을 다했다"고 썼다.

그가 게시글과 함께 공개한 사진은 사고로 인해 후면부가 파손된 아이오닉 5와 상대 픽업트럭의 모습이 담겨 있다. 아이오닉 5는 후면부 범퍼와 트렁크가 당시 충격으로 심하게 구겨지고 파손됐음에도 승객 공간과 뒷좌석에 설치된 카시트는 온전한 모습이었다.

현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용된 아이오닉 5는 후방 추돌 시 차량 골격을 의도적으로 변형시켜 충격을 흡수한다. 동시에 하부는 고강도 강판으로 보강해 실내공간을 비롯한 세이프티 존의 변형과 배터리 손상을 방지하고 있다.

아이오닉 5의 안전 성능은 지난 3월 미국 고속도로안전보험협회가 발표한 충돌 평가에서 '톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)' 등급을 받으며 최고 수준의 안전성을 갖춘 차량으로 인정받은 바 있다.

현대차그룹의 차량 안전성은 과거 불의의 사고에서 탑승객을 지켜낸 사례들을 통해 입증된 바 있다. 2021년 골프 선수 타이거 우즈가 제네시스 인비테이셔널 골프대회 행사 차량으로 지원된 제네시스 GV80 차량을 운전 중 차량이 수차례 구르며 전복되는 사고를 당해 다리 부상을 입었다. 당시 사고 현장을 조사한 경찰은 차량 앞면과 범퍼는 완파됐으나 내부는 대체로 손상되지 않았다고 전했다.

2022년 12월에는 현대차 아반떼 N을 탑승한 커플이 미국 협곡에서 91m를 굴러떨어지고도 큰 부상을 입지 않았다고 SNS 및 현지 언론을 통해 알려진 바 있다. 같은 해 5월에는 체코 출신 아이스하키 선수 야르오미르 야르그가 EV6를 타고 도로를 달리던 중 트램과 부딪히는 사고를 당했으나 한쪽 손에 경미한 부상만 입은 채 멀쩡히 차량에서 하차해 주변 사람을 놀라게 했다.





