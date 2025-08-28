[클릭 e종목]"지니언스, 백신 시장 진출로 성장 지속"

신영증권은 28일 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 19,060 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,040 2025.08.28 개장전(20분지연) 관련기사 국내 EDR 1위 지니언스, 백신 시장 뚫는다지니언스, 한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타' 3년 연속 선정[클릭 e종목]"지니언스, 사이버 보안의 기본옵션 EDR" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 백신과 EDR을 모두 제공하는 엔드포인트 통합 솔루션을 출시해 매출이 늘어날 것으로 내다봤다.

정원석 신영증권 연구원은 "지난 19일 지니언스는 백신 시장으로 진출한다고 선언했다"며 "백신과 EDR을 통합한 신제품 '지니언 인사이츠 E 3.0'을 출시했다"고 소개했다.

이어 "다양한 보안 솔루션을 통합 플랫폼으로 제공하는 글로벌 트렌드에도 국내에서는 백신, EDR과 같은 솔루션이 개별적으로 운영되고 있다"며 "신제품 출시를 통해 엔드포인트 통합 솔루션을 원하는 기업의 니즈를 충족할 수 있을 것"이라고 설명했다.

그는 "연간 국내 백신 시장 규모는 2000억원이며 지니언스는 3년 안에 시장 점유율 10%를 가져오는 것을 목표로 하고 있다"며 "백신 소프트웨어의 침투율이 높지 않은 서버 백신 시장으로 진입할 것"이라고 덧붙였다. 아울러 "기존에 지니언스의 NAC, EDR 고객사를 대상으로 백신이 통합된 솔루션을 공급하는 방식으로 백신 매출을 늘릴 것"이라고 강조했다.

정 연구원은 "지니언스 성장성은 결국 제품 확장에 달려있다"며 "든든한 캐시카우인 NAC에 EDR 매출이 더해지고 있고 백신 매출 또한 내년부터 본격화될 것"이라고 내다봤다. 이어 "네트워크 보안 솔루션인 NAC는 제로트러스트를 적용한 ZTNA로 엔드포인트 보안 솔루션인 EDR은 NDR, CDR 등으로 영역이 확대됨에 따라 지속해서 매출이 늘어날 것"이라고 분석했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



