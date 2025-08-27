김건희특검 "권성동, 적극 진술 중…국민의힘 압수수색 영장 재청구할 것"

특검 "권성동, 진술거부 없어"

'건진' 전성배·이일준도 조사 중

28일 오전 김건희 기소 전 마지막 소환 예정

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 27일 소환한 권성동 국민의힘 의원에게 통일교와의 관계 등을 중심으로 캐묻는 것으로 파악됐다. 권 의원은 진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 진술을 하고 있는 것으로 확인됐다.

정치자금법 위반 혐의를 받고 있는 권성동 국민의 힘 의원이 27일 서울 종로구 KT 광화문 빌딩에 마련된 김건희 특검 사무실로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 통일교 관련 의혹으로 현직 국회의원이 특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 2025.8.27 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

박상진 특검보는 이날 오후 정례 브리핑에서 "통일교를 접촉하게 된 계기나 관계 그런 부분에 대해 일단 조사가 이뤄졌다"며 "진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 진술하고 있다"고 밝혔다. 이날 조사에선 영상 녹화도 진행 중이다.

특검팀은 정치자금법 위반 혐의를 받는 권 의원을 이날 오전 10시 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 특검팀은 50여장 분량의 질문지를 준비한 것으로 알려졌다.

박 특검보는 "권 의원에 대해 궁금한 사안이 많아서 오늘 만약 조사가 충분히 이뤄지지 않으면 당연히 추후에 조사가 필요하지 않을까 싶다"며 추가 조사 가능성도 시사했다.

권 의원은 통일교로부터 행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 특검팀은 통일교가 2023년 3월 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 당선시키기 위해 신자들을 대거 입당시킨 의혹과 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹도 조사 중이다.

이와 관련해 특검팀은 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사를 압수수색 시도했으나 국민의힘이 완강히 반발하며 압수수색이 무산됐다. 박 특검보는 "압수수색영장은 재청구할 생각"이라며 "당원 명부 압수수색이 아니라 당원 가입 명부에 대한 협조 차원"이라고 밝혔다.

특검팀은 이날 김 여사에게 각종 청탁을 전달했다는 의심을 받는 건진법사 전성배씨도 구속 후 두 번째로 불러 조사 중이다. 이일준 삼부토건 회장도 웰바이오텍 주가조작 의혹 관련 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다.

한편 특검팀은 오는 28일 오전 10시 김 여사에 대해 기소 전 마지막 조사를 진행할 예정이다. 특검팀은 조사에서 도이치모터스 주가조작과 관련된 내용을 중심으로 캐물은 뒤 29일 재판에 넘길 것으로 보인다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



