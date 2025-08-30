출생아 수 회복에도 웃지 못하는 유업계…설자리 잃는 K분유

올해 분만 예정자 30만명 돌파 전망

유업계 모처럼 희소식에도 한숨

압타밀 등 수입 분유 존재감 커져

캄보디아 등 해외로 눈돌리는 K-분유

규제 등 시장 진입 한계

올해 분만 예정자가 30만명을 넘을 것으로 추정되지만, 유업계의 시름은 깊어지고 있다. 가격이 비싸도 수입 분유를 선택하는 부모들이 늘어나면서 국내 분유 브랜드들의 경쟁력이 약화됐기 때문이다. 유업계는 국내를 벗어나 해외로 눈을 돌리고 있지만, 이마저도 규제 등으로 가로막혀 시장 진입에 한계가 있다는 지적이 나온다.

출생아 수 회복 추세…유업계 모처럼 희소식

30일 국회 예산정책처에 따르면 올해 분만 예정자는 30만4000명으로 전년(28만3000명)보다 2만1000명 증가할 전망이다. 출생아 수가 30만명을 넘어서면, 2019년 이후 6년 만에 30만명대를 회복하는 셈이다.

전문가들은 인구가 많은 1991~1996년생 여성들이 출산 적령기에 접어들면서 분만 예정자 수가 증가세를 보인다고 분석했다. 우리나라 출생아는 2015년(43만8420명)을 정점으로 매년 감소하다, 지난해 23만8300명으로 9년 만에 반등한 바 있다. 합계출산율 역시 2015년(1.239명) 이후 감소세를 이어오다 지난해 0.750명을 기록하며 9년 만에 상승 전환했다.

서울 한 대형마트 분유 진열대.

분유의 주 소비층 자체가 늘어난다는 점에서 유업계에 닥친 모처럼의 희소식이지만, 기업들의 표정은 밝지 않다. 국내 기업들의 분유 시장 점유율이 지속적으로 하락하는 반면, 수입 분유 선호도가 높아지고 있어서다.

'강남 분유' 압타밀 존재감↑…K-분유는 매출 감소

실제 국내 분유 브랜드들은 심각한 매출 감소를 겪고 있다. 매일유업 매일유업 267980 | 코스닥 증권정보 현재가 35,900 전일대비 300 등락률 -0.83% 거래량 4,623 전일가 36,200 2025.08.29 15:30 기준 관련기사 "불닭 너마저"…오너일가 쥐락펴락 식품사 95% 지배구조 'C학점' [K푸드 G리포트]①매일유업, '매일두유 렌틸콩' 출시…정희원 박사와 공동개발매일유업, '바리스타룰스' 전면 재단장…"컵커피의 기준 재정의" 전 종목 시세 보기 close '앱솔루트'의 소매점 매출은 2023년 상반기 32억2100만원에서 지난해 상반기 24억200만원으로 27.6% 감소했다. 같은 기간 일동후디스 '산양분유'도 20억9100만원에서 15억3500만원으로 26.5%, 남양유업의 '임페리얼'·'아이엠마더'는 30억9700만원에서 25억7000만원으로 16.8%, 롯데웰푸드 '파스퇴르'는 24억200만원에서 19억5000만원으로 18.7% 줄었다.

그사이 뉴트리시아의 '압타밀'은 같은 기간 854억원에서 946억원으로 매출액 10.7% 성장을 기록했다. 독일 분유 브랜드 압타밀은 2017년 국내 공식 론칭 이후 '강남 분유'로 불리며 인기를 얻었으며, 닐슨 기준 지난해 국내 분유시장 점유율 20%대 안팎을 기록하며 1위에 올랐다.

국내 소매 유통채널을 통한 분유 판매액도 계속해서 줄어들고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT) 통계에 따르면 2023년 상반기 158억9300만원을 찍고 계속해서 내리막길을 걷고 있다. 2023년 하반기에는 142억3500만원, 2024년 상반기에는 120억5000만원으로 대폭 줄어들었다.

반면, 관세청 수출입 통계를 살펴보면 지난해 조제분유 수입량은 4912t으로 사상 최대치를 기록했다. 국가별로 살펴보면 독일(2040t), 뉴질랜드(1306t), 아일랜드(417t), 프랑스(380t) 순이었다.

업계 한 관계자는 "MZ부모들은 독일 웹사이트에 접속해 분유를 직접구매하는 등 직구를 통해 수입 분유를 구입하는 경향이 커지고 있다"면서 "유럽을 비롯한 해외 분유 브랜드들이 프리미엄 전략을 내세우며 한국 시장에 직접 진출하기도 하면서 경쟁이 더 치열해졌다"고 설명했다.

국내 말고 해외로 눈 돌린다…규제 등 한계도 여전

국내에서 어려움을 겪고 있는 유업계는 출산율이 높은 해외로 살길을 찾고 있다. 해외 시장의 경우 연간 출생아 수가 한국보다 많은 데다, 갈수록 고가분유 제품에 대한 선호도가 높아지고 있어서다.

한국농수산식품유통공사 농식품수출정보에 따르면 지난해 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 10개국 분유 수출액은 3070만달러(약 442억원)로 사상 최대치를 기록했다. 2014년 1050만달러에서 10년 새 약 3배 증가했다.

그중 돋보이는 시장은 캄보디아다. 캄보디아의 지난해 출산율은 2.26명으로 한국 출산율(0.72명)보다 3배 높은 것으로 알려졌다. 또 분유를 수입에 의존하고 있어 국내 우유업계로선 공략할 지점이 많다. 국내에선 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 56,800 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 5,556 전일가 56,900 2025.08.29 15:30 기준 관련기사 남양유업, '테이크핏 몬스터' 고소한맛 출시…"초고단백 43g 라인업 확대"'말차' 열풍…남양유업, 신제품 '말차에몽' 완판 상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'[K푸드 G리포트]⑧ 전 종목 시세 보기 close 이 2007년 처음으로 캄보디아 분유 시장에 진출해 현재 점유율을 20%까지 끌어 올렸고 점유율 1, 2위를 다투고 있다.

다만, 해외는 다른 시장 상황과 규제 등으로 진입이 어려운 국가들이 많아 어려운 점이 많다는 지적도 나온다. 업계 관계자는 "세계 4위 인구 대국인 인도네시아는 높은 출산율과 성장하는 중산층으로 주목받고 있지만, 진출을 위한 절차가 굉장히 복잡하다"면서 "수입허가를 받기 위해서는 농업부와 무역부의 승인을 비롯해 현지 실사와 검역, 위생조건 체결 등의 절차를 거쳐야 하는데 우리 정부와 인도네시아 정부 간 축산물 검역협정(SPS 협정 등) 등이 우선돼야 해 수출이 쉽지 않다"고 말했다.





한예주 기자



