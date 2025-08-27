본문 바로가기
[특징주]HD현대미포, 조선해양부문 계열사 간 합병 추진 소식에 강세

장효원기자

입력2025.08.27 14:10

[특징주]HD현대미포, 조선해양부문 계열사 간 합병 추진 소식에 강세
HD현대미포 가 강세다. HD현대그룹이 미국 군함 시장 진출을 위해 조선해양부문 계열사 간 합병을 추진한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


27일 오후 2시9분 기준 HD현대미포는 전일 대비 12.2% 상승한 21만1000원에 거래되고 있다.

한 언론사에 따르면 HD현대는 이날 이사회를 열고 HD현대미포와 조선해양부문 계열사를 합병하는 방안을 논의하는 것으로 알려졌다. HD현대미포는 HD현대 계열의 중형선 전문 조선사로 탱커선과 컨테이너선 등 상선 건조를 전담하고 있다.


앞서 HD현대는 미국 주요 조선사들과 조선 분야 협력을 강화하기로 하는 등 미국 시장 진출에 속도를 내고 있다. 지난 25일에는 미국 조선산업 재건을 위해 수십억 달러 규모의 투자 프로그램을 공개하기도 했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
