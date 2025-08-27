생명존중희망재단·소진공, 소상공인 자살예방 협력체계 강화

한국생명존중희망재단(이사장 황태연)은 중소벤처기업부 산하 소상공인시장진흥공단(이사장 박성효)이 '생명존중안심마을' 사업에 동참하기로 했다고 27일 밝혔다.

생명존중안심마을(지역맞춤형 자살예방사업)이란 읍·면·동 단위 다양한 기관·단체가 자살위기에 처한 주민을 조기에 발견하고 자살예방센터와 같은 관내 전문기관에 의뢰·연계하는 지역사회 자살예방 안전망을 의미한다.

이번 협력은 코로나19 이후 장기화된 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인의 자살위기에 대응하고, 신속하게 도움을 제공할 수 있는 안전망을 강화하기 위해 마련됐다.

울산광역시에서는 자살예방센터와 소상공인 울산북부·남부센터와의 협력으로 전통시장 소상공인 대상 ▲정신건강 및 자살 관련 자가검진을 통한 고위험군을 발굴 ▲심리지원 이동상담으로 서비스 개입하여 접근성을 높여왔다.

올해 하반기부터 전국 소상공인지원센터(총 78개소)로 협력 범위를 넓혀 자살 고위험 소상공인 발굴·연계를 중점 추진하고, 종사자 자살예방교육과 인식개선 캠페인 등 관련 활동을 적극 전개할 예정이다.

재단 황태연 이사장은 "지역사회에서 자살 위험에 노출된 소상공인을 조기에 발굴하고 신속히 지원하는 것은 매우 중요하다"면서 "소상공인과 가장 가까이서 만나는 소상공인지원센터가 자살 고위험군을 발견하여 관할 전문기관에 연계한다면 읍·면·동 단위 촘촘한 자살예방 안전망이 구축될 것"이라고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



