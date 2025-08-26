iM금융, '회사 사랑하기' 캠페인 진행

건강한 기업문화 조성 박차

계열사 모바일 서비스 이용 장려

iM금융은 '내가 바로 CEO다'라는 주인의식을 가지고 최선을 다하자는 의미의 그룹 기업문화 슬로건 'iM C.E.O' 정신을 계승하면서 건강한 조직문화를 만들어가기 위해 힘쓰고 있으며, 그룹 계열사의 모바일 서비스 이용을 장려해 회사를 사랑하는 기업문화를 조성하고 애사심을 고취하기 위해 이번 캠페인을 마련했다.

캠페인에 참여하려면 먼저 iM뱅크 애플리케이션(앱)을 설치하고 iM뱅크 계좌로 급여 수령을 설정한 뒤 우리사주조합 출연하기, iM뱅크에서 추천하는 가맹점 또는 iM뱅크와 거래 중인 업체 이용하기, iM뱅크 모임 관리 특화상품인 'iM모임통장' 이용하기, iM뱅크 BC카드 사용하기, iM증권 해외주식 모으기, iM라이프 보험상품 가입하기 등을 진행하면 된다.

그룹 통합 커뮤니케이션 플랫폼 '어울림' 앱에서 iM뱅크 가맹점 이용 후기를 올리거나 그룹 계열사 모바일 서비스 이용 후 개선점이나 장단점 등 피드백을 작성해도 캠페인에 참여할 수 있다.

황병우 iM금융지주 회장은 "회사 차원에서 올바른 조직문화를 확산하고 주인의식을 제고하기 위해 계열사 기업문화발전협의회를 구성하고 '더 디그니티 상' 제정했으며, 우리사주 제도를 장려하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다"며 "이번 캠페인을 통해 임직원들이 회사에 대한 애사심과 자긍심, 책임감을 가질 기회가 되길 바란다"고 말했다.





