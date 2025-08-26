본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

선문대, 인문사회 융합캠프서 3관왕 성과

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.26 09:00

수정2025.08.26 09:08

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


해커톤·숏폼 공모전서 우수상…융합인재 양성 성과 입증

선문대, 인문사회 융합캠프서 3관왕 성과
AD
원본보기 아이콘

선문대학교 글로벌 공생 인문사회 융합인재양성(HUSS) 사업단이 전국 대학생이 참여한 인문사회 융합캠프에서 해커톤과 숏폼 공모전에서 연이어 우수상을 거머쥐며 '융합인재 양성'의 성과를 입증했다.


선문대는 교육부·한국연구재단 주최 '2025 인문사회 융합인재양성사업 융합캠프'에서 총 3건의 우수상(한국연구재단 이사장상)을 수상했다고 26일 밝혔다.

지난 18~20일 곤지암리조트에서 열린 이번 캠프에는 전국 50여 개 대학, 500여 명의 대학생이 참여했다.


선문대 학생들은 ▲해커톤 본선 진출팀 2개(에코뷰어스팀, 위펫팀) ▲숏폼 공모전 수상작 '대학생이 도시를 살린다고'로 나란히 우수상을 차지하며 두각을 나타냈다.


정도섭 HUSS사업단장은 "학생들이 전국 무대에서 성과를 거둔 것은 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 인문사회적 지혜와 첨단기술의 융합을 통해 사회적 가치를 창출하는 인재를 키워내겠다"고 말했다.

선문대, 인문사회 융합캠프서 3관왕 성과 원본보기 아이콘



충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"펜 멋져, 가져갈 거냐" 트럼프 돌발요청李 대통령, 즉석 선물

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

새로운 이슈 보기