"韓서 숙청·혁명" 트럼프 발언에…美 언론 "한미 정상회담 험난할 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담 직전에 "한국에서 숙청이나 혁명(Purge or Revolution)이 일어난 것 같다"는 돌발 발언을 내놓자, 미 현지 언론을 이를 일제히 보도하며 회담이 순탄치 않을 수 있다고 전망했다.

이날 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 "트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 한국의 정치 상황 변화로 무역·방위 협정에 대한 관심이 약화될 수 있다고 썼다"며 "오늘 백악관에서 열리는 이재명 대통령과의 정상회담에서 진전이 있을지 의구심을 나타냈다(cast doubt)"고 전했다.

블룸버그 통신은 "트럼프 대통령은 한국의 정치적 불안정성을 비난하며 무역·투자 협정 논의를 위한 한국 대통령의 백악관 방문이 험난할 수 있다(potentially rocky visit)는 조짐을 시사했다"고 짚었다. 이어 "이 대통령은 워싱턴으로 향하기 전 미국 관료들이 7월 타결된 관세 협상이 서울에 지나치게 유리하다고 보고 있다는 점을 경고했다"며 "트럼프 대통령과의 회담이 우려스러울 수 있다는 신호를 보낸 것"이라고 분석했다.

앞서 이 대통령은 전날 방일 일정을 마치고 워싱턴 D.C.로 향하는 비행기에서 간담회를 열고 미국 측의 쌀·소고기 시장 추가 개방 요구와 관련해 "한미 대통령이 상호 승인해 이미 정해진 내용을 '바꾸자니 바꾸겠습니다'라고 할 수는 없는 노릇"이라며 "합의를 쉽게 뒤집거나 바꾸는 건 그리 바람직하지 않다"고 언급한 바 있다.

로이터 통신은 "트럼프 대통령은 이 대통령과의 정상회담을 불과 몇 시간 앞두고 한국을 비난했다"며 "그가 국방비 지출과 주한미군 주둔비용 문제를 놓고 이 대통령을 압박할 가능성이 있다"고 전망했다. 또 "이 대통령은 중국의 적대감을 불러일으키지 않으면서도 미국과의 관계에서 균형을 맞추는 것을 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 한미 정상회담을 불과 3시간여 앞둔 시점에서 자신이 만든 SNS 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는가. 한국에서 숙청이나 혁명이 일어난 것 같다"며 "우리는 거기서 사업을 할 수 없다"고 썼다. 이어 "오늘 백악관에서 새로운 대통령을 만난다"며 "이 문제에 관심을 가져줘 감사하다"고 덧붙였다.

그가 언급한 숙청이나 혁명은 윤석열 전 대통령 등을 둘러싼 수사와 재판을 지칭한 것으로 풀이된다. 사실상 이재명 정부에 대한 비판이자 내정 간섭으로 해석될 소지가 크다.

특히 이번 발언은 정상회담을 앞두고 한미동맹 현대화, 통상 문제 등에서 양국 간 이견이 불거진 상황에서 나왔다. 새 정부의 정당성에 의문을 제기해 판을 흔들고 기선을 제압하려는 의도로 풀이되며, 이 대통령을 압박해 최대한의 양보를 끌어내려는 계산이 깔려 있을 가능성도 거론된다. 엄청난 외교적 결례에 해당하는 트럼프 대통령의 돌발 발언으로 이날 정상회담 분위기가 부정적으로 흐를 수 있다는 우려도 제기되고 있다.





