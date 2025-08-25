본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

[속보] 대통령실, 트럼프 SNS '숙청·혁명' 발언에 "신속히 상황 파악하겠다"

임철영기자

입력2025.08.25 22:49

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보] 대통령실, 트럼프 SNS '숙청·혁명' 발언에 "신속히 상황 파악하겠다"
AD
원본보기 아이콘

[속보] 대통령실, 트럼프 SNS '숙청·혁명' 발언에 "상황 확인하겠다"





워싱턴D.C.(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

법사위, 다음달 검찰개혁 입법청문회…'관봉권 띠지 분실' 등 증인 대거 소환

새로운 이슈 보기