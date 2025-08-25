본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

S&P·피치, SK하이닉스 등급 전망 '긍정적' 상향

김희윤기자

입력2025.08.25 21:09

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HBM 호황·AI 수요 확대 반영
신용 BBB등급은 유지

국제 신용평가사 S&P글로벌과 피치가 SK하이닉스 의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '긍정적'으로 조정했다. 다만 신용등급 자체는 BBB를 유지했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

25일 S&P는 "향후 1~2년간 고대역폭 메모리(HBM) 부문에서의 견고한 시장 지위를 기반으로 재무구조가 개선될 것"이라며 전망 상향 배경을 설명했다. AI 투자 확대에 따른 HBM 수요 증가가 긍정적 요인으로 꼽혔다.


S&P는 SK하이닉스의 연간 매출 증가율이 올해 약 24%에 달한 뒤 내년에는 6% 수준으로 둔화할 것으로 내다봤다. EBITDA 마진은 올해 59%로 정점을 찍은 뒤 내년에도 56% 수준을 유지할 것으로 예상했다.

다만 경쟁 심화는 위험 요소로 지적됐다. S&P는 "HBM 시장은 2027년까지 성장세를 이어가겠지만 삼성전자와 마이크론이 기술 격차를 좁히면 SK하이닉스의 성장 전망에 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.


피치도 같은 날 등급 전망을 '긍정적'으로 상향하며 "HBM 경쟁력이 실적 개선의 핵심 동력"이라고 평가했다. 피치는 SK하이닉스 D램 매출에서 HBM 비중이 지난해 30~40% 수준으로 추정된다며, 올해는 더 높아져 안정적 매출 창출과 현금흐름 변동성 완화에 기여할 것이라고 분석했다.


다만 글로벌 수요 전망, 미국의 관세 정책, 삼성전자와의 경쟁 구도 등은 여전히 불확실성 요인으로 남아 있다고 덧붙였다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래 "카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

"너무 비싸"…찜통 더위에 달궈진 '국민 횟감' 가격

"카톡, 마음대로 보내지 마"…커지는 '문자사업' 갈등, 무슨 일이길래

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

내란특검, 박성재·심우정 압수수색… 법무·검찰 동시 겨냥

새로운 이슈 보기