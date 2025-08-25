S&P·피치, SK하이닉스 등급 전망 '긍정적' 상향

HBM 호황·AI 수요 확대 반영
신용 BBB등급은 유지
국제 신용평가사 S&P글로벌과 피치가 SK하이닉스 의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '긍정적'으로 조정했다. 다만 신용등급 자체는 BBB를 유지했다.
25일 S&P는 "향후 1~2년간 고대역폭 메모리(HBM) 부문에서의 견고한 시장 지위를 기반으로 재무구조가 개선될 것"이라며 전망 상향 배경을 설명했다. AI 투자 확대에 따른 HBM 수요 증가가 긍정적 요인으로 꼽혔다.
S&P는 SK하이닉스의 연간 매출 증가율이 올해 약 24%에 달한 뒤 내년에는 6% 수준으로 둔화할 것으로 내다봤다. EBITDA 마진은 올해 59%로 정점을 찍은 뒤 내년에도 56% 수준을 유지할 것으로 예상했다.
다만 경쟁 심화는 위험 요소로 지적됐다. S&P는 "HBM 시장은 2027년까지 성장세를 이어가겠지만 삼성전자와 마이크론이 기술 격차를 좁히면 SK하이닉스의 성장 전망에 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.
피치도 같은 날 등급 전망을 '긍정적'으로 상향하며 "HBM 경쟁력이 실적 개선의 핵심 동력"이라고 평가했다. 피치는 SK하이닉스 D램 매출에서 HBM 비중이 지난해 30~40% 수준으로 추정된다며, 올해는 더 높아져 안정적 매출 창출과 현금흐름 변동성 완화에 기여할 것이라고 분석했다.
다만 글로벌 수요 전망, 미국의 관세 정책, 삼성전자와의 경쟁 구도 등은 여전히 불확실성 요인으로 남아 있다고 덧붙였다.
