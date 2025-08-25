장석환 대진대 총장, 코리아리더스아카데미 최고위과정 특별 강연

대진대학교는 장석환 총장이 지난 22일 대진대학교 국제회의실에서 코리아리더스아카데미(KLA) 최고위과정생을 대상으로 특별강연을 진행하였다고 25일 밝혔다.

장석환 대진대학교 총장이 지난 22일 대진대학교 국제회의실에서 코리아리더스아카데미(KLA) 최고위과정생을 대상으로 특별강연을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 대진대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 장석환 총장은 '공유하천을 통한 통일 패러다임 전환'이라는 주제로 남북한 공유하천의 현황을 강연하며, 기후변화와 생태환경을 고려한 효율적인 공유하천의 공동관리 방안과 북한의 인도적 위생지원 등을 통해 남북 민간교류의 초석을 다져야 한다고 제언했다.

이번 강연에는 코리아리더스아카데미 김명수 원장을 포함한 30여명의 원우생이 참석하였으며, 대진대학교와도 지속적으로 협력하는 방안도 함께 논의하였다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



