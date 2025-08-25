본문 바로가기
몽골 신행정수도 건설에 韓 경험 접목…행복청 찾은 방문단

최대열기자

입력2025.08.25 17:17

몽골 정부 방문단이 25일 세종 행정중심복합도시건설청을 찾아 주요 현장을 둘러봤다고 행복청이 전했다. 앞서 올해 5월에 이어 두 번째 공식 방문이다.


몽골 대통령 수석보좌관 등 7명으로 구성된 방문단은 몽골 현지 신행정수도 하르허롬 개발 과정에서 행복도시의 건설 경험을 접목하기 위해 방문했다. 하르허롬은 향후 몽골 내 정치·행정의 새 중심지로 지난 6월 도시기본계획이 승인돼 실행단계에 접어들었다. 행복청은 2023년 양해각서를 맺은 후 현지 신도시 건설을 대상으로 경험을 공유하고 정책자문을 해왔다.


행복청은 도시 조성 배경과 추진구조, 건설과정 등 전반에 대해 알려주는 한편 정부세종청사 옥상정원과 홍보관, 국립박물관단지 등을 둘러봤다. 최형욱 행복청 시설사업국장은 "몽골과의 협력을 계기로 행복도시 사례를 널리 확산해 국제 도시개발 협력을 강화하겠다"라고 말했다.

최형욱 행복청 시설사업국장(왼쪽 네 번째)과 후렐바타르 남다와 몽골 대통령 수석보좌관(왼쪽 세 번째) 등 몽골 방문단이 25일 면담 후 기념촬영을 하고 있다. 행복청 제공

최형욱 행복청 시설사업국장(왼쪽 네 번째)과 후렐바타르 남다와 몽골 대통령 수석보좌관(왼쪽 세 번째) 등 몽골 방문단이 25일 면담 후 기념촬영을 하고 있다. 행복청 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
