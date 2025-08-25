백승화와 표송현, 2026년 AJGA 출전 확정

KJGA회장배-퍼시픽링스코리아배 우승

퍼시픽링스코리아 AJGA 대회 출전권 확보

백승화(천안중앙방통고 2)와 표송현(순천방통고 2)이 내년 미국주니어골프협회(AJGA) 대회 출전을 확정했다.

두 선수는 퍼시픽링스코리아(PLK)와 한국중고등학교골프연맹이 주최한 제36회 KJGA 회장-퍼시픽링스코리아배 전국중고골프대회에서 남녀부 1위를 차지, 2026시즌 AJGA 풀시드 출전권을 획득했다. 백승화는 12언더파 132타, 표송현은 14언더파 130타를 기록했다.

이번 대회는 지난 8일부터 11일까지 총 1062명이 참가해 예선전을 치렀고, 지난 23일부터 남녀부 각 120명이 이틀 동안 전북 군산 컨트리클럽에서 본선을 소화했다. 국내 주니어골프대회 중 최대 규모로 꼽힌다.

특히 이번 대회에서는 퍼시픽링스코리아가 공동 주최사로 함께 참여했다. AJGA IPS 한국 시리즈와 연계돼 열렸다. AJGA는 단순한 주니어 대회를 넘어 전 세계 유망주들이 참여하는 글로벌 무대다. 미국 대학 진학 및 프로 진출을 위한 글로벌 등용문으로 자리 잡고 있다.

퍼시픽링스코리아는 올해 AJGA와의 파트너십을 통해 AJGA 대회 출전권 20장을 확보했다. 제36회 KJGA 회장-퍼시픽링스코리아배 전국중고골프대회를 포함한 3개 대회의 남녀 우승자에게 출전권을 제공한다. AJGA 패스웨이 한국 IPS 프로그램으로 불린다. 이외에도 중고골프연맹에서 연간 개최하는 9개 대회의 누적 포인트 남녀 1위도 출전권을 받는다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



