[포토] 국방위 보고하는 석종건 방위사업청장

석종건 방위사업청장이 25일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 2024 회계연도 결산 보고를 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>