본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

블랙스톤 "테일러메이드 경영권 인수, 전혀 사실 아냐"

이승진기자

입력2025.08.25 11:24

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 사모펀드(PEF) 블랙스톤이 테일러메이드 경영권 인수 검토는 '사실무근'이라고 25일 밝혔다.


블랙스톤은 이날 해명자료를 내고 "블랙스톤이 테일러메이드의 경영권 인수를 검토하고 있다는 보도는 전혀 사실이 아니다"라고 설명했다.

블랙스톤 로고.

블랙스톤 로고.

AD
원본보기 아이콘

앞서 일부 매체에서 블랙스톤이 테일러메이드 예비 입찰에 참여했다고 보도한 바 있다. 테일러메이드 매각을 추진 중인 국내 PEF 센트로이드인베스트먼트파트너스는 지난 20일 예비입찰을 실시했다. 매각 주관 업무는 JP모건과 제프리스가 맡고 있다.

예비입찰에는 다양한 국가의 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)가 관심을 보인 것으로 알려지며, 국내 FI는 참여하지 않은 것으로 전해진다.


현재 테일러메이드의 우선 매수권은 F&F가 보유하고 있다. F&F는 센트로이드가 2021년 테일러메이드를 2조1000억원에 인수할 당시 5537억원을 출자하며 우선매수권을 확보했다.


다른 원매자가 테일러메이드를 인수하겠다고 제안할 시, F&F는 14일 안에 같은 조건으로 경영권을 인수할 권리가 있다.

매각 측은 테일러메이드 몸값으로 4조원 이상을 원하는 것으로 알려졌다. 미국 뉴욕증시에 상장한 타이틀리스트(아쿠쉬네트홀딩스) 주가를 고려한 가격이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'서울은 없네'… Z세대가 뽑은 '살기 좋은 도시' 1위, 어딘가 보니 '서울은 없네'… Z세대가 뽑은 '살기 좋은 도시' 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

천연 광천수라더니 정화수였다고?…프랑스 생수 에비앙 알고 보니

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

파월, 9월 금리인하 문 열었지만…연내 인하폭은 안갯속

새로운 이슈 보기